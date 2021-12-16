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Diretoria do Atlético orienta jogadores a trocarem 'Tríplice Coroa' por 'Triplete Alvinegro'

A justificativa oficial é que a Tríplice Coroa é conquistada quando se consegue títulos da Copa do Brasil, do Campeonato Brasileiro e Libertadores...
LanceNet

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Publicado em 

16 dez 2021 às 16:05

Publicado em 16 de Dezembro de 2021 às 16:05

O Atlético-MG conquistou todas as competições nacionais que disputou em 2021: Campeonato Mineiro, Brasileirão e Copa do Brasil. Com isso, a diretoria deu um direcionamento inusitado aos jogadores após as conquistas.
Os atletas foram orientados a falar "Triplete Alvinegro" ao invés de "Tríplice Coroa". O motivo, embora não tenha sido deixado claro, é fácil de entender: o Cruzeiro, grande rival do Galo, utilizou a Tríplice Coroa por longos anos após 2003, quando conquistou as três taças. A Raposa deixou de adotar a imagem em fevereiro de 2021.
A informação foi confirmada por Tchê Tchê, após a vitória por 2 a 1 sobre o Athletico, na noite dessa quarta-feira, com o título do Galo. -A gente sabe o quão difícil é ganhar um título, então conquistar o triplete alvinegro, não pode falar a outra palavra, é sério, nós fomos orientados- disse em entrevista ao SporTV.
Pela assessoria de imprensa, o Atlético-MG confirmou que utilizará o termo Triplete Alvinegro.
Os jogadores foram liberados para férias após a vitória sobre o Athletico e ficam até dia 17 de janeiro.
Crédito: OGalo,soberanonostorneiosnacionaisde2021,querchamarseufeitodeTripleteAlvinegro-Foto:RicardoRimoli/LANCEPRESS!

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