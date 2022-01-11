Diretoria da Roma toma decisão sobre Mourinho após mais uma derrota da equipe na temporada

Após derrota no clássico contra a Juventus por 4 a 3, a Roma teve uma reunião interna entre os diretores do clube e o técnico José Mourinho. Na conversa, que tratou sobre o momento ruim da equipe na temporada, ficou decidido que o treinador seguirá no comando do time. A informação é do jornal 'Corriere dello Sport'.+ Manchester United marca no início, vence o Aston Villa em casa e avança na Copa da Inglaterra

Ainda segundo o veículo italiano, a alta cúpula da Roma manifestou confiança no projeto de Mourinho à longo prazo no clube. A mesma fonte afirma que, apesar das derrotas e da campanha ruim no Campeonato Italiano, os jogadores também também estão fechados com o treinador português.

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Na sexta colocação do Campeonato Italiano, com com 32 pontos, a Roma já está a 17 da líder Internazionale, e a 9 nove da Atalanta, que fecha o G-4 do torneio. Nos 21 jogos da competição até aqui, a equipe da capital já perdeu nove, a pior marca do clube em 43 anos.