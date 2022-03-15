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Diretoria cumpre promessa, paga dívidas e Campo Mourão volta às competições oficiais no Paraná

Presidente Daniel Dambrós celebrou nova fase do clube: 'Nossa principal missão é colocar o Campo Mourão novamente no cenário do futebol do Paraná'...
LanceNet

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Publicado em 

14 mar 2022 às 21:55

Publicado em 14 de Março de 2022 às 21:55

A nova diretoria do Sport Clube Campo Mourão confirmou a participação da equipe em competições oficiais da Federação de Futebol do Paraná, o que não acontecia desde 2020. Para isso, o novo mandatário do clube, Daniel Dambrós, quitou antigas dividas do Leão com a entidade. O montante efetuado pela diretoria do Campo Mourão gira em torno dos R$ 200 mil e é referente a dividas das gestões anteriores.
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Com as dívidas zeradas, o clube está confirmado na disputa do Paranaense Sub-20 e profissional. Na competição de base, a estreia tem data agendada para o próximo mês de abril, enquanto no profissional o torcedor verá a equipe em campo novamente a partir do mês de agosto, na disputa da terceira divisão do estado.
- O clube estava desativado desde 2020, e nossa principal missão é colocar o Campo Mourão novamente no cenário do futebol do Paraná, mas para isso, era necessário quitar as dividas. Agora vamos focar na competição de base com o sub20, mas também reativando todas as categorias. Em agosto nosso profissional estará em campo e com um time em condições de brigar pelo acesso. O recado que queremos passar é que o Sport Clube Campo Mourão passa por um choque de ordem e gestão profissional - disse o presidente Daniel Dambrós.
- Nossa base será o seleiro para o futuro do Campo Mourão, sabemos a importância de revelar atletas para o time profissional e para o mercado esportivo, essa rotatividade é importante para a manutenção de qualquer clube, por isso o trabalho será de excelência. Dessa maneira, no futebol profissional, trabalhamos como pensamento de levar o clube para a primeira divisão do Paranaense em três anos e para a disputa de alguma competição nacional em cinco anos - completou.
Nos bastidores, a diretoria já está com foco voltado para a montagem da comissão técnica e jogadores para a disputa da terceira divisão estadual profissional. A ideia é apresentar o elenco no mês de junho e iniciar as atividades com visando o acesso. Outro ponto importante definido pela atual diretoria é o local para mandar os jogos. Ficou decidido, em conjunto com a prefeitura de Campo Mourão, que o Estádio Municipal Roberto Brzezinski será a casa do Leão.
Crédito: OEstádioMunicipalRobertoBrzezinskiseráacasadoCampoMourãonocampeonatoestadual(ASCOM/CampoMourão

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