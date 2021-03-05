Diretoria administrativa do Fortaleza tem novo comando

Crédito: Dirigente chega para ocupar o posto que era de Gildo Ferreira (Divulgação

Dando sequência a ideia de trazer um caráter mais profissional a sua gestão, o Fortaleza anunciou nessa sexta-feira (5) a chegada do novo diretor administrativo Geraldo Luciano. O antigo ocupante do cargo, Gildo Ferreira, foi remanejado para o comando do futebol feminino.>Tabela detalhada da Copa do NordesteSegundo declaração do presidente do Tricolor do Pici, Marcelo Paz, a ideia é trazer o conhecimento acumulado no mundo empresarial de Geraldo além de sua paixão pela equipe da capital cearense como principais elementos a serem explorados:

- O Geraldo é um grande tricolor e tem um histórico de relação com o clube de 30 anos. É um dos executivos mais respeitados do Brasil. Com certeza vai juntar todo esse know-how empresarial com a paixão pelo clube, para profissionalizar ainda mais nossa diretoria executiva. Aproveito ainda para agradecer imensamente ao Gildo Ferreira, profissional extremamente competente, que deixa a pasta, mas permanece conosco na gestão do futebol feminino.