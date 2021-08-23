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Diretor promete melhora na estrutura do São Paulo após fala de Crespo sobre alto número de lesões

Em resposta a um torcedor nas redes sociais, Carlos Belmonte, diretor de futebol do Tricolor, afirmou que irá realizar melhorias nas estruturas do clube...
LanceNet

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Publicado em 

23 ago 2021 às 08:00

Publicado em 23 de Agosto de 2021 às 08:00

O São Paulo vive com diversas lesões nesta temporada, o que compromete a montagem de uma equipe ideal para o técnico Hernán Crespo. Após a lesão do zagueiro Arboleda, que não jogou na vitória sobre o Sport, por 1 a 0, na Ilha do Retiro, o treinador desabafou. - É uma situação com a qual devemos conviver. Sabemos que se chegamos a 33 lesões na temporada as coisas não vão bem, mas estamos em um período de reconstrução de tudo. Seguramente vão ser tomadas decisões no futuro para melhorar, construir, não somente a nível técnico, mas a nível de estrutura - disse Crespo, na entrevista coletiva.
A fala repercutiu na torcida, que também vem reclamando das repetidas lesões e a demora para a recuperação dos jogadores. Em um questionamento nas redes sociais, o diretor de futebol do São Paulo, Carlos Belmonte, afirmou que irá melhorar as estruturas do clube, mas admitiu dificuldade na missão. - Sem dúvida iremos melhorar. Estamos buscando recursos e parceiros. Não é tarefa fácil, mas faremos. Ficamos anos sem investimento, portanto agora tudo é mais difícil. Mas vamos fazer - escreveu o diretor.

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