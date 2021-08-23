Diretor promete melhora na estrutura do São Paulo após fala de Crespo sobre alto número de lesões

O São Paulo vive com diversas lesões nesta temporada, o que compromete a montagem de uma equipe ideal para o técnico Hernán Crespo. Após a lesão do zagueiro Arboleda, que não jogou na vitória sobre o Sport, por 1 a 0, na Ilha do Retiro, o treinador desabafou. - É uma situação com a qual devemos conviver. Sabemos que se chegamos a 33 lesões na temporada as coisas não vão bem, mas estamos em um período de reconstrução de tudo. Seguramente vão ser tomadas decisões no futuro para melhorar, construir, não somente a nível técnico, mas a nível de estrutura - disse Crespo, na entrevista coletiva.