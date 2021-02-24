Diretor prevê arrancada do Botafogo após vitória sobre o São Paulo: 'Esse clube vai ser do c...'

Reconstrução. Essa é a palavra da vez para o Botafogo, que jogará a segunda divisão do Campeonato Brasileiro em 2021. Eduardo Freeland, novo diretor de futebol da equipe, foi responsável por trazer parte do clima do que vem no futuro do Alvinegro para os jogadores.
Após a vitória sobre o São Paulo, na última segunda-feira, pela 37ª rodada do Brasileirão, o diretor participou de uma roda no vestiário no Estádio Nilton Santos. Sob muitos palavrões, ele afirmou que o triunfo sobre o Tricolor pode servir para os novos atletas se acostumarem com o clima que ele espera que venha para o futuro.
- Quem estiver aqui nessa roda, independentemente do que está pensando para a carreira, se acostume com essa p* aqui. Esse clube aqui foi do c* e vai ser do c*. Se acostumem com esse sentimento. Que bom que a gente conseguiu essa vitória ainda no Brasileiro da Série A. Porque hoje começa uma arrancada. Tem gente competente para c* aqui e está chegando gente boa para c* nova. Se acostumem com isso. Vamos ter um ano do c* pela frente - afirmou Freeland.
Contratado pela nova gestão, liderada por Durcesio Mello, Eduardo Freeland chegou ao Botafogo com o clube já praticamente rebaixado na segunda divisão. O profissional aceitou participar da reconstrução do Alvinegro e vem sendo, internamente, um dos principais elementos para tal.