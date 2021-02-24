Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Diretor prevê arrancada do Botafogo após vitória sobre o São Paulo: 'Esse clube vai ser do c...'
Diretor prevê arrancada do Botafogo após vitória sobre o São Paulo: 'Esse clube vai ser do c...'

Eduardo Freeland levanta o vestiário do Alvinegro após primeiro triunfo em 2021, pede para jogadores se acostumarem com o clima das vitórias e fala em reconstrução...

Publicado em 24 de Fevereiro de 2021 às 16:52

LanceNet

24 fev 2021 às 16:52
Crédito: Vitor Silva/Botafogo
Reconstrução. Essa é a palavra da vez para o Botafogo, que jogará a segunda divisão do Campeonato Brasileiro em 2021. Eduardo Freeland, novo diretor de futebol da equipe, foi responsável por trazer parte do clima do que vem no futuro do Alvinegro para os jogadores.
Após a vitória sobre o São Paulo, na última segunda-feira, pela 37ª rodada do Brasileirão, o diretor participou de uma roda no vestiário no Estádio Nilton Santos. Sob muitos palavrões, ele afirmou que o triunfo sobre o Tricolor pode servir para os novos atletas se acostumarem com o clima que ele espera que venha para o futuro.
- Quem estiver aqui nessa roda, independentemente do que está pensando para a carreira, se acostume com essa p* aqui. Esse clube aqui foi do c* e vai ser do c*. Se acostumem com esse sentimento. Que bom que a gente conseguiu essa vitória ainda no Brasileiro da Série A. Porque hoje começa uma arrancada. Tem gente competente para c* aqui e está chegando gente boa para c* nova. Se acostumem com isso. Vamos ter um ano do c* pela frente - afirmou Freeland.
Contratado pela nova gestão, liderada por Durcesio Mello, Eduardo Freeland chegou ao Botafogo com o clube já praticamente rebaixado na segunda divisão. O profissional aceitou participar da reconstrução do Alvinegro e vem sendo, internamente, um dos principais elementos para tal.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

botafogo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Complexo logístico Campo Log 2, em Cercado da Pedra, na Serra
Fim dos incentivos: ES analisa uso do Fundo Soberano para manter atividade econômica
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 23/04/2026
Editais e Avisos - 23/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados