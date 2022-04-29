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Diretor executivo do São Paulo confirma presença na Conferência de Futebol Sul-Americana

Com mais de 80 palestrantes, Rui Costa participará de evento que ocorrerá em julho ...

Publicado em 29 de Abril de 2022 às 17:12

LanceNet

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Publicado em 

29 abr 2022 às 17:12
Atual diretor executivo do São Paulo, Rui Costa, confirmou sua presença na Confut Sudamericana, junto a mais 80 palestrantes. GALERIA> ATUAÇÕES: Marquinhos faz golaço e se destaca em vitória do São Paulo na Sul-AmericanaTABELA> Veja tabela do Campeonato Brasileiro e simule os próximos jogosNa carreira, Rui soma passagens por Grêmio, Atlético-MG e Chapecoense, participando da reconstrução do clube catarinense depois do acidente. O diretor executivo foi um dos líderes presentes na elaboração da proposta enviada à CBF para aumentar o limite de inscrição de atletas estrangeiros, além de ter ressaltado o potencial das ligas do continente em formar novos jogadores.
No Tricolor paulista, alcançou a segunda final consecutiva do Campeonato Paulista. Na última temporada, ajudou na montagem do elenco que garantiu o título do estadual após um jejum de nove anos. Também foi influente na vinda dos reforços deste ano.
Conferência de Futebol Sul-Americana
A Conferência de Futebol Sul-Americana tem o objetivo de compartilhar informações sobre o mercado do futebol, discutir lançamentos, debater novas oportunidades e criar redes de contatos. O evento acontecerá entre os dias 14 e 15 de julho deste ano.
Crédito: Oeventotemoobjetivodecompartilharinformaçõessobreomercadodofutebol(Foto:BrunoCantini

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