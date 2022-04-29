Diretor executivo do São Paulo confirma presença na Conferência de Futebol Sul-Americana

Atual diretor executivo do São Paulo, Rui Costa, confirmou sua presença na Confut Sudamericana, junto a mais 80 palestrantes. GALERIA> ATUAÇÕES: Marquinhos faz golaço e se destaca em vitória do São Paulo na Sul-AmericanaTABELA> Veja tabela do Campeonato Brasileiro e simule os próximos jogosNa carreira, Rui soma passagens por Grêmio, Atlético-MG e Chapecoense, participando da reconstrução do clube catarinense depois do acidente. O diretor executivo foi um dos líderes presentes na elaboração da proposta enviada à CBF para aumentar o limite de inscrição de atletas estrangeiros, além de ter ressaltado o potencial das ligas do continente em formar novos jogadores.