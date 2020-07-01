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Diretor esportivo do Rennes diz que Camavinga não sai para o Real

Florian Maurice quer manter jogador com contrato até 2022 na equipe para a próxima temporada. Dirigente também disse que negocia chegada do zagueiro Salisu...
LanceNet

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Publicado em 

01 jul 2020 às 11:39

Publicado em 01 de Julho de 2020 às 11:39

Crédito: Camavinga deve permanecer no Rennes na próxima temporada (AFP
O diretor esportivo do Rennes, Florian Maurice, disse que não vai vender o meio-campista Camavinga para o Real Madrid. Em entrevista para a “RMC Sport”, o francês afirmou que nem se os merengues chegarem com uma proposta de 80 milhões de euros (R$ 492 milhões), o jovem de 17 anos deixa a equipe na próxima temporada.
- Não se falou na saída de Camavinga. Nunca houve um interesse real. Desde a minha chegada, tinha claro que faríamos um projeto com ele. Se o Real Madrid oferecer 80 milhões como se diz por aí? A resposta é não. Queremos contar com ele para que siga evoluindo no Rennes.
Apesar da primeira negativa, o dirigente disse que vai escutar o atleta caso a transferência seja da vontade do jogador. Camavinga tem contrato com o clube atual até 2022 e o Rennes, pela primeira vez na história, irá disputar uma Liga dos Campeões. Maurice também disse que está negociando com Salisu, do Valladolid, para ser novo reforço do time.E MAIS:Técnico do Barcelona dá declaração polêmica sobre GriezmannMessi faz o gol 700 da carreira, mas Barcelona e Atlético de Madrid empatam pelo Campeonato EspanholVÍDEO: Com Neymar e Mbappé, PSG realiza treinos com bolaArsenal não exercerá opção de compra do meia Dani Ceballos E MAIS:

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