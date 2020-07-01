Diretor esportivo do Rennes diz que Camavinga não sai para o Real

Crédito: Camavinga deve permanecer no Rennes na próxima temporada (AFP

O diretor esportivo do Rennes, Florian Maurice, disse que não vai vender o meio-campista Camavinga para o Real Madrid. Em entrevista para a “RMC Sport”, o francês afirmou que nem se os merengues chegarem com uma proposta de 80 milhões de euros (R$ 492 milhões), o jovem de 17 anos deixa a equipe na próxima temporada.

- Não se falou na saída de Camavinga. Nunca houve um interesse real. Desde a minha chegada, tinha claro que faríamos um projeto com ele. Se o Real Madrid oferecer 80 milhões como se diz por aí? A resposta é não. Queremos contar com ele para que siga evoluindo no Rennes.