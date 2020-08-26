Diretor esportivo do Barcelona quer a permanência de Messi no clube

Crédito: Lionel Messi não acredita em projeto esportivo do Barcelona (AFP

Durante a apresentação de Francisco Trincão, novo atacante do Barcelona, o novo diretor esportivo do clube, Ramon Planes, respondeu perguntas sobre a possível saída de Lionel Messi. O discurso é de que o clube quer manter o argentino e que a reconstrução da equipe culé deve ser feita ao redor do camisa 10.- O que pensamos e dissemos muitas vezes é que vemos Messi como jogador do Barcelona. O Barça se reconstruiu muitas vezes ao longo de sua história e sempre voltou com força. Nossa ideia é fazer ao redor do melhor jogador do mundo. Tenho um respeito enorme por Messi, pela sua história. Não pensamos em nenhuma cláusula contratual. Internamente estamos trabalhando para convencê-lo e buscar a melhor solução.

O dirigente também esclareceu que o argentino não disse que não voltaria a treinar com o Barcelona, uma vez que o início da pré-temporada do clube sob comando do técnico Ronald Koeman está prevista para começar na próxima segunda-feira.

- Messi não nos comunicou que não vai se apresentar nos treinamentos, mas qualquer comunicação ficará entre as partes e não faremos uma retransmissão do que se fale a respeito, nosso esforço é dialogar.