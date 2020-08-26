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futebol

Diretor esportivo do Barcelona quer a permanência de Messi no clube

Ramon Planes afirmou que reconstrução do Barça com jovens sendo contratados deve acontecer ao redor de Messi e que irá tentar convencer o argentino a ficar...

Publicado em 26 de Agosto de 2020 às 08:55

LanceNet

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Publicado em 

26 ago 2020 às 08:55
Crédito: Lionel Messi não acredita em projeto esportivo do Barcelona (AFP
Durante a apresentação de Francisco Trincão, novo atacante do Barcelona, o novo diretor esportivo do clube, Ramon Planes, respondeu perguntas sobre a possível saída de Lionel Messi. O discurso é de que o clube quer manter o argentino e que a reconstrução da equipe culé deve ser feita ao redor do camisa 10.- O que pensamos e dissemos muitas vezes é que vemos Messi como jogador do Barcelona. O Barça se reconstruiu muitas vezes ao longo de sua história e sempre voltou com força. Nossa ideia é fazer ao redor do melhor jogador do mundo. Tenho um respeito enorme por Messi, pela sua história. Não pensamos em nenhuma cláusula contratual. Internamente estamos trabalhando para convencê-lo e buscar a melhor solução.
O dirigente também esclareceu que o argentino não disse que não voltaria a treinar com o Barcelona, uma vez que o início da pré-temporada do clube sob comando do técnico Ronald Koeman está prevista para começar na próxima segunda-feira.
- Messi não nos comunicou que não vai se apresentar nos treinamentos, mas qualquer comunicação ficará entre as partes e não faremos uma retransmissão do que se fale a respeito, nosso esforço é dialogar.
O Barcelona está imerso em sua maior crise financeira, política e esportiva da história, em que o clube termina uma temporada sem ganhar títulos, diversos problemas entre a diretoria e jogadores aconteceram e o maior jogador blaugrana está prestes a deixar a equipe. O Manchester City, de Guardiola, é um dos principais interessados na aquisição do camisa 10.

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