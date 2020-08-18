Diretor esportivo da Lazio, Igli Tare, critica postura de David Silva

O clima interno da Lazio é de frustração após semanas negociando a contratação de David Silva e o meio-campista espanhol ter sido anunciado na última segunda-feira como novo reforço da Real Sociedad. Igli Tare, diretor esportivo do time italiano, criticou a postura do jogador em comunicado oficial no site clube.

- Eu soube da chegada de David Silva à Real Sociedad. Tenho muito respeito com o jogador, mas não com o homem.O clube da capital italiana havia proposto um contrato por três temporadas com o espanhol, que seria a grande novidade do time que vai disputar a Liga dos Campeões pela primeira vez em 13 anos. De acordo com o jornal “As”, as partes não chegaram em um acordo econômico, o que motivou o retorno de David Silva para seu país natal.