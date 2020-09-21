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Diretor do Sevilla firma já ter recusado proposta por Koundé

Monchi não revelou clube que fez a proposta pelo zagueiro francês e se disse tranquilo por conta do contrato do atleta até 2024 com o Sevilla. Manchester City tem interesse...

Publicado em 21 de Setembro de 2020 às 11:16

LanceNet

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Publicado em 

21 set 2020 às 11:16
Crédito: Jules Koundé é um dos principais destaques do Sevilla na temporada (Cristina Quicler / AFP
Monchi, diretor esportivo do Sevilla, não descartou uma possível venda de Koundé nesta janela de transferências, mas revelou ter recusado a proposta feita por um clube. O Manchester City é um dos principais interessados no jovem francês, mas o dirigente espanhol não revelou qual equipe fez a oferta e diz que o defensor foca no duelo contra o Bayern pela Supercopa da Europa.
- Duvido muito que Koundé tenha chegado em um acordo com o CIty, pois ele tem contrato com o Sevilla. É verdade que nos últimos dias recebemos o interesse de um clube, que nos transmitiu uma oferta, mas já foi recusada. Se eles voltarem, nós os escutaríamos e responderíamos quando achássemos conveniente. Não é algo que nos preocupa, pois Koundé está pensando me Lewandowski, Sané e Gnabry.
Com o risco de perder Eric García para o Barcelona, o time de Pep Guardiola procura outros alvos no mercado. Jules Koundé tem 21 anos e possui contrato com o Sevilla até 2024 após assinar sua ida para o futebol espanhol na última temporada. O defensor, ao lado de Diego Carlos, se destaca e foi um dos responsáveis pela conquista do título da Liga Europa.

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