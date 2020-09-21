Diretor do Sevilla firma já ter recusado proposta por Koundé

Crédito: Jules Koundé é um dos principais destaques do Sevilla na temporada (Cristina Quicler / AFP

Monchi, diretor esportivo do Sevilla, não descartou uma possível venda de Koundé nesta janela de transferências, mas revelou ter recusado a proposta feita por um clube. O Manchester City é um dos principais interessados no jovem francês, mas o dirigente espanhol não revelou qual equipe fez a oferta e diz que o defensor foca no duelo contra o Bayern pela Supercopa da Europa.

- Duvido muito que Koundé tenha chegado em um acordo com o CIty, pois ele tem contrato com o Sevilla. É verdade que nos últimos dias recebemos o interesse de um clube, que nos transmitiu uma oferta, mas já foi recusada. Se eles voltarem, nós os escutaríamos e responderíamos quando achássemos conveniente. Não é algo que nos preocupa, pois Koundé está pensando me Lewandowski, Sané e Gnabry.