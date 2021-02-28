Diretor do São Paulo vê Hernanes como 'fundamental' no grupo

Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net

Um dos jogadores mais queridos pela torcida, o volante Hernanes foi assunto na entrevista do diretor de futebol do São Paulo, Carlos Belmonte, ao programa 'Bola da Vez', da 'ESPN'.

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Com contrato até 31 de dezembro desse ano, o Profeta, que completará 36 anos em maio, vem ficando na reserva nas últimas partidas. No entanto, Belmonte fez questão de afirmar que ele é 'fundamental' para o grupo por conta de sua experiência e liderança.

> Veja classificação e simulador do Paulistão-2021 clicando aqui- Temos que trabalhar, talvez não como titular, o que será uma decisão da comissão técnica. O Hernanes sempre faz parte dos nosso planos. Ele é fundamental como alguém que já ganhou algo aqui dentro - afirmou.

Buscando utilizar cada vez mais os jogadores da base, Belmonte comentou também que Hernanes pode ser importante nesse processo de adaptação dos garotos que estão começando sua trajetória na equipe profissional. - Esportivamente, a gente tem interesse no Hernanes. O Crespo acredita que ele importante, talvez não com a minutagem máxima, mas em tudo, na composição de um elenco. Ele pode também nos ajudar com o crescimento dos meninos - finalizou.