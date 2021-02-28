Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Diretor do São Paulo vê Hernanes como 'fundamental' no grupo

Belmonte comentou sobre a situação do Profeta no elenco de Hernán Crespo. Volante do Tricolor tem contrato até dezembro deste ano e vem sendo reserva da equipe...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 fev 2021 às 15:00

Publicado em 28 de Fevereiro de 2021 às 15:00

Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net
Um dos jogadores mais queridos pela torcida, o volante Hernanes foi assunto na entrevista do diretor de futebol do São Paulo, Carlos Belmonte, ao programa 'Bola da Vez', da 'ESPN'.
São Paulo disputará sua 21ª Libertadores: confira as campanhas do Tricolor na competição
Com contrato até 31 de dezembro desse ano, o Profeta, que completará 36 anos em maio, vem ficando na reserva nas últimas partidas. No entanto, Belmonte fez questão de afirmar que ele é 'fundamental' para o grupo por conta de sua experiência e liderança.
> Veja classificação e simulador do Paulistão-2021 clicando aqui- Temos que trabalhar, talvez não como titular, o que será uma decisão da comissão técnica. O Hernanes sempre faz parte dos nosso planos. Ele é fundamental como alguém que já ganhou algo aqui dentro - afirmou.
Buscando utilizar cada vez mais os jogadores da base, Belmonte comentou também que Hernanes pode ser importante nesse processo de adaptação dos garotos que estão começando sua trajetória na equipe profissional. - Esportivamente, a gente tem interesse no Hernanes. O Crespo acredita que ele importante, talvez não com a minutagem máxima, mas em tudo, na composição de um elenco. Ele pode também nos ajudar com o crescimento dos meninos - finalizou.
Com Hernanes entre os relacionados, o São Paulo encara o Botafogo-SP, às 19h, no Morumbi, pela 1ª rodada do Campeonato Paulista.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Abel Ferreira leva oito jogos de suspensão no STJD após expulsões no Brasileirão
Imagem de destaque
Milena aperta botão misterioso e poderá interferir no paredão do BBB 26
Imagem de destaque
Bronquiolite e pneumonia: como reconhecer os primeiros sinais em crianças

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados