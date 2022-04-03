Diretor do São Paulo sai em defesa dos jogadores: 'Têm o perfil que queremos'

O diretor de futebol do São Paulo, Carlos Belmonte, saiu em defesa dos jogadores após a derrota para o Palmeiras, por 4 a 0, na final do Campeonato Paulista, no Allianz Parque. Belmonte elogiou os atletas e afirmou que eles têm o perfil que o São Paulo deseja para o restante da temporada.