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Diretor do São Paulo sai em defesa dos jogadores: 'Têm o perfil que queremos'

Carlos Belmonte falou sobre a partida ruim que o Tricolor fez na derrota por 4 a 0 para o Palmeiras...
LanceNet

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Publicado em 

03 abr 2022 às 19:20

Publicado em 03 de Abril de 2022 às 19:20

O diretor de futebol do São Paulo, Carlos Belmonte, saiu em defesa dos jogadores após a derrota para o Palmeiras, por 4 a 0, na final do Campeonato Paulista, no Allianz Parque. Belmonte elogiou os atletas e afirmou que eles têm o perfil que o São Paulo deseja para o restante da temporada.
- Estamos todos tristes, perdemos para um grande time. O time do Palmeiras é formado há mais tempo do que o nosso. Não fizemos hoje um jogo que poderíamos fazer, mas continuamos muito firmes acreditando no trabalho - finalizou.

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