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futebol

Diretor do São Paulo revela que Alex pediu para morar por 60 dias no CT

Novo treinador do Sub-20 do Tricolor fez essa exigência para conhecer melhor o funcionamento das instalações das categorias de base, em Cotia...

Publicado em 28 de Março de 2021 às 16:15

LanceNet

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Publicado em 

28 mar 2021 às 16:15
Crédito: Alex será o treinador do Sub-20 do São Paulo (Reprodução/ Documentário Alex Câmera 10
Recém-contratado como treinador da equipe Sub-20 do São Paulo, o ex-meia Alex pediu para morar no centro de treinamento de Cotia, onde o Tricolor conduz os trabalhos com as categorias de base, por um período de 60 dias. A ideia é conhecer o funcionamento do CT. Em entrevista ao Globo Esporte, o diretor de futebol do Tricolor, Carlos Belmonte, revelou o pedido do ex-atleta.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DO CAMPEONATO PAULISTA DE 2021!
Belmonte se mostrou contente com a iniciativa de Alex de querer se aprofundar no trabalho e, também, compreender o cargo que executará.
– O Alex está vindo com salário de treinador do sub-20, com essa consciência. Uma exigência que ele fez e nos encheu de orgulho foi de morar 60 dias em Cotia – disse o diretor.
Segundo o dirigente, a ideia de contratar Alex para o cargo partiu do coordenador Muricy Ramalho. Desta forma, as conversas foram comandadas pelo próprio Muricy e pelo diretor-executivo da base, Marcos Biasotto.
– Eu não tive uma conversa com o Alex, foi tudo tocado pelo Muricy e pelo Biasotto. Voltaram e me disseram que era ele, junto com o PC, e que ficaram impressionados. Tive dois carimbos que para mim bastaram: do Muricy e do Biasotto. Quando eles carimbaram, eu só fiz a parte financeira. Acho que estamos no caminho certo - contou Belmonte.A contratação de Alex é parte de um desejo de Muricy de formar técnicos de futebol no São Paulo. Atualmente coordenador do clube, Muricy já foi tricampeão brasileiro com o Tricolor e costuma citar a própria relação com seu mentor, Telê Santana, ao explicar a opção pelo ex-meia, mesmo que não possua experiência na nova função.
Contratado pelo São Paulo em março, Alex deve começar os seus trabalhos nas categorias de base do clube já no próximo dia 2 de abril.

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