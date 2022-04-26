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Diretor do São Paulo promete renovações nos próximos dias; clube tem jogadores em fim de contrato

Carlos Belmonte escreveu em rede social que o Tricolor está trabalhando para estender vínculos de jogadores. Novidades devem acontecer em breve...
LanceNet

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Publicado em 

26 abr 2022 às 10:00

Publicado em 26 de Abril de 2022 às 10:00

O São Paulo deve ter novidades com relação as renovações de contratos dos jogadores nos próximos dias, segundo post do diretor de futebol Carlos Belmonte, em uma rede social. - Trabalhando muito essa semana na renovação de contratos importantes para o elenco. Teremos novidades nos próximos dias - escreveu Belmonte.
Ao todo, 13 jogadores têm vínculo com o São Paulo se encerrando no meio ou no final deste ano: Thiago Couto, Diego Costa, Luciano, Rafinha, Reinaldo, Miranda, Eder, Igor Vinícius, Walce, Andrés Colorado, Toró e Gabriel Neves.A grande maioria desses atletas termina o vinculo com o São Paulo no dia 31 de dezembro. Apenas o goleiro Thiago Couto tem acordo até 30 de junho e inclusive, já pode assinar um pré-contrato com outra equipe.
Já Calleri, artilheiro e destaque do time, tem contrato de empréstimo com o Tricolor até dezembro deste ano, com cláusula de compra de US$ 3 milhões (cerca de R$ 14,6 milhões).
Crédito: BelmonteescreveuqueSãoPaulodeveterrenovaçõesdecontratonospróximosdias(Foto:Reprodução/Youtube

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