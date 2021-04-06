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futebol

Diretor do São Paulo explica plano para pagar dívida com Daniel Alves

Belmonte falou sobre como pretende pagar os cerca de R$12 milhões em direitos de imagem ao camisa 10. Desempenho esportivo da equipe será primordial...

Publicado em 06 de Abril de 2021 às 08:00

LanceNet

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Publicado em 

06 abr 2021 às 08:00
Crédito: Divulgação/São Paulo
Não é segredo para ninguém que o São Paulo deve valores para o capitão e camisa 10 da equipe, Daniel Alves. Segundo o próprio presidente do Tricolor, Julio Casares, a dívida gira em torno dos R$ 12 milhões.
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Em participação durante o programa 'Mesa Redonda', da 'TV Gazeta', o diretor de futebol do São Paulo, Carlos Belmonte, falou sobre como pretende sanar os valores devidos ao jogador.
CONFIRA EM QUAL POSIÇÃO O SÃO PAULO ESTÁ NO PAULISTÃO 2021 - Um dos caminhos é pagar todo o ano em dia. Ou seja, pagarmos 2021 inteiro em dia até dezembro. De acordo com o nosso departamento financeiro, isso nós temos condição de fazer. E, então, negociar esse passivo que já vem do ano passado, parcelando a partir do ano que vem, ou então a partir de resultados que a gente obtenha - disse Belmonte.Além da questão com Dani Alves, o São Paulo, segundo o dirigente, deve direitos de imagem para alguns atletas do elenco. Belmonte falou sobre como deve pagar esses valores. - Não só a questão do Daniel, mas também temos que acertar os direitos de imagem de outros jogadores. Porque, durante a pandemia, a gestão passada combinou com os jogadores que pagaria os direitos de imagem e 25% da CLT nesta temporada, a partir de março. Então, a gente fez o pagamento do CLT - finalizou o executivo.
Com a paralisação dos campeonatos em razão da pandemia de Covid-19, o São Paulo segue treinando para a volta das partidas. O time treina durante toda a semana no CT da Barra Funda.

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