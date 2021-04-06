Diretor do São Paulo explica plano para pagar dívida com Daniel Alves

CONFIRA EM QUAL POSIÇÃO O SÃO PAULO ESTÁ NO PAULISTÃO 2021 - Um dos caminhos é pagar todo o ano em dia. Ou seja, pagarmos 2021 inteiro em dia até dezembro. De acordo com o nosso departamento financeiro, isso nós temos condição de fazer. E, então, negociar esse passivo que já vem do ano passado, parcelando a partir do ano que vem, ou então a partir de resultados que a gente obtenha - disse Belmonte.Além da questão com Dani Alves, o São Paulo, segundo o dirigente, deve direitos de imagem para alguns atletas do elenco. Belmonte falou sobre como deve pagar esses valores. - Não só a questão do Daniel, mas também temos que acertar os direitos de imagem de outros jogadores. Porque, durante a pandemia, a gestão passada combinou com os jogadores que pagaria os direitos de imagem e 25% da CLT nesta temporada, a partir de março. Então, a gente fez o pagamento do CLT - finalizou o executivo.