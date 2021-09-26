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Diretor do São Paulo esclarece situações de Arboleda e Eder: 'Muito se falou sem nenhum embasamento'

Após especulações sobre pedida salarial de Arboleda e uma possível rescisão de contrato de Eder, o diretor Carlos Belmonte usou suas redes sociais para esclarecer as situações...

Publicado em 26 de Setembro de 2021 às 13:50

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 set 2021 às 13:50
Crédito: Arboleda e Eder foram alvos de especulações nos últimos dias (Fotos: Rubens Chiri e Paulo Pinto / saopaulofc.net
Em meio a rumores e especulações sobre os futuros de Arboleda e Eder, o diretor de futebol do São Paulo, Carlos Belmonte, usou sua conta no Twitter para esclarecer os fatos e rechaçar algumas informações que circularam.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!
Arboleda está em negociações para sua renovação de contrato, negociação que tem se arrastado. Segundo notícias divulgadas nos últimos dias, o zagueiro teria pedido um valor alto para salário.
O diretor, porém, negou. Segundo Belmonte, a pedida do zagueiro é muito abaixo do que está sendo noticiado.
- Pessoal, muito se falou sem nenhum embasamento sobre questões importantes. Com Arboleda estamos trabalhando uma renovação com valores longe dos especulados - afirmou o treinador.Outro assunto que gerou repercussão nos últimos dias foi o suposto pedido do atacante Eder para rescindir seu contrato. Com uma temporada de muitas lesões, o atleta teria, supostamente, contatado a diretoria para negociar a rescisão.
O diretor de futebol são-paulino afastou essa possibilidade, reafirmando a confiança no atacante e deixando claro que é um jogador importante para o restante da temporada.
- Sobre Éder, consideramos que recuperado das contusões será importante no restante da temporada - publicou Belmonte.O São Paulo tem, pela frente, uma semana de treinamentos visando o próximo jogo, contra a Chapecoense, na Arena Condá, pela 23ª rodada do Brasileirão. A partida acontecerá no próximo domingo, às 16h.

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