Diretor do São Paulo esclarece situações de Arboleda e Eder: 'Muito se falou sem nenhum embasamento'

Crédito: Arboleda e Eder foram alvos de especulações nos últimos dias (Fotos: Rubens Chiri e Paulo Pinto / saopaulofc.net

Em meio a rumores e especulações sobre os futuros de Arboleda e Eder, o diretor de futebol do São Paulo, Carlos Belmonte, usou sua conta no Twitter para esclarecer os fatos e rechaçar algumas informações que circularam.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!

Arboleda está em negociações para sua renovação de contrato, negociação que tem se arrastado. Segundo notícias divulgadas nos últimos dias, o zagueiro teria pedido um valor alto para salário.

O diretor, porém, negou. Segundo Belmonte, a pedida do zagueiro é muito abaixo do que está sendo noticiado.

- Pessoal, muito se falou sem nenhum embasamento sobre questões importantes. Com Arboleda estamos trabalhando uma renovação com valores longe dos especulados - afirmou o treinador.Outro assunto que gerou repercussão nos últimos dias foi o suposto pedido do atacante Eder para rescindir seu contrato. Com uma temporada de muitas lesões, o atleta teria, supostamente, contatado a diretoria para negociar a rescisão.

O diretor de futebol são-paulino afastou essa possibilidade, reafirmando a confiança no atacante e deixando claro que é um jogador importante para o restante da temporada.