Diretor do São Paulo diz que Tchê Tchê está 'muito perto' do Atlético-MG

Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net

O volante Tchê Tchê deve mesmo ser emprestado para o Atlético-MG até maio de 2022. Segundo o diretor de futebol do São Paulo, Carlos Belmonte, o negócio está muito perto de acontecer e deve ser definido nesta semana.

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A redução na folha salarial, uma das principais bandeiras na gestão do presidente Julio Casares é um dos motivos da saída do jogador do clube do Morumbi. Ele deve ser emprestado até maio de 2022 ao Galo.

CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DO CAMPEONATO PAULISTA DE 2021 - Está muito perto. Ele ainda não assinou, mas está muito perto. Já chegamos a um resultado com o Atlético-MG. O Tchê Tchê é um jogador importante, mas nós estamos fazendo o reajuste de folha. Ele não vinha sendo titular com o Crespo e surgiu uma oportunidade. O Atlético-MG vai pagar o salário integral, inclusive com encargos e direitos de imagem - afirmou Belmonte em entrevista ao programa 'Mesa Redonda', da 'TV Gazeta'. A relação com o técnico Cuca, onde o jogador trabalhou no Palmeiras e no próprio Tricolor também foi um atrativo a mais para Tchê Tchê, que pode ser mais aproveitado no elenco da equipe de Belo Horizonte.