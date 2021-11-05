  • Diretor do São Paulo dá recado sobre reforços para 2022: 'Não espere contratações bombásticas'
Diretor do São Paulo dá recado sobre reforços para 2022: 'Não espere contratações bombásticas'

Em entrevista à Rádio Bandeirantes, Carlos Belmonte, diretor de futebol do Tricolor, falou sobre planejamento de contratações para a próxima temporada...
LanceNet

05 nov 2021 às 12:00

Publicado em 05 de Novembro de 2021 às 12:00

Crédito: Reprodução/ Youtube
O São Paulo não deve ter contratações de renome para a próxima temporada. Segundo o diretor de futebol do clube, Carlos Belmonte, o Tricolor não tem recursos financeiros para reforços que exigem grandes investidas na parte econômica. - Até pelo momento que estamos no campeonato, precisando de pontos, a gente ainda não sentou para falar do planejamento. O que sabemos é que trouxemos jogadores com mais idade, alguns tiveram resultado e outros nem tanto. Mas também mais jovens de Cotia. Rigoni, Calleri, Benítez que não estão no final da carreira, jogadores que têm 29, 28 anos. Essa montagem será feita. Importante a torcida saber que passamos por um momento financeiro difícil. Não tem recursos para grandes investimentos. Vamos fazer algumas modificações, mas não espere contratações bombásticas – afirmou Belmonte em entrevista à Rádio Bandeirantes.
O diretor também afirmou que ainda não sentou com Rogério Ceni e sua comissão técnica para falar sobre o planejamento de reforços em 2022. Segundo ele, o foco agora está na fase final do Campeonato Brasileiro.
CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!- O São Paulo vai trabalhar no mercado para trazer peças importantes. Mas não fizemos planejamento por dois motivos: porque estamos na fase final, precisando de pontos, e mudamos a comissão. Rogério está concentrando suas forças para achar o time ideal para o fim do campeonato e algum momento vamos falar desse planejamento - declarou Belmonte.
Nessa temporada, o São Paulo trouxe Bruno Rodrigues, Miranda, Eder, Orejuela, Benítez, Rigoni e William. Apenas Miranda e Rigoni são titulares absolutos. Bruno Rodrigues já saiu da equipe. Os outros buscam espaços no time e alguns estão lesionados, como o volante William.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Recomendado para você

Imagem de destaque
Motociclista morre após perder o controle na BR 101, em Linhares
Imagem de destaque
Adolescente morre em confronto com a PM na Serra; ônibus é alvo de ataque
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 08/04/2026

