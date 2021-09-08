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Diretor do São Paulo atualiza situação física de trio; veja

Em posts nas redes sociais, Carlos Belmonte falou como estão fisicamente o lateral-esquerdo Welington e os atacantes Rigoni e Marquinhos...
LanceNet

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Publicado em 

08 set 2021 às 10:00

Publicado em 08 de Setembro de 2021 às 10:00

Crédito: Marcelo Endelli / POOL / AFP
O São Paulo continua sua intertemporada antes de encarar o Fluminense, no próximo domingo (12), no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. O período de quase 15 dias sem jogos serviu para recuperar jogadores que sentiram dores, como Rigoni e os que já estavam no Reffis, casos de Welington e Marquinhos. Em interação com os torcedores nas redes sociais, o diretor do São Paulo, Carlos Belmonte, falou sobre a situação do trio de jogadores. O lateral-esquerdo Welington se machucou na segunda semana de agosto, com uma lesão na coxa esquerda, no empate por 1 a 1 contra o Palmeiras. Belmonte atualizou a condição do atleta em resposta a um seguidor.
- Está no que chamamos de transição. Deve participar de treinos coletivos ainda nessa semana - afirmou o diretor.
VEJA A TABELA DO CAMPEONATO BRASILEIRO E SIMULE OS RESULTADOS! Já Marquinhos está machucado desde o primeiro jogo de agosto, quando saiu lesionado após empate também contra o Palmeiras, por 0 a 0. Ele foi diagnosticado com um estiramento na coxa. Ao ser perguntado sobre uma data para a volta do jogador, Belmonte afirmou que Marquinhos ainda não tem previsão de retorno, mas que será em breve.
- Em breve, mas ainda sem data - se limitou a responder o diretor. Outro que preocupa a torcida são-paulina é o atacante Rigoni, que saiu na segunda etapa no empate por 1 a 1 contra o Juventude com um gelo na região da coxa. No entanto, segundo o dirigente do Tricolor, ele não preocupa para a sequência do Brasileirão.
- Fazendo um trabalho específico e estará à disposição nos dois jogos - escreveu. O São Paulo realiza mais quatro treinamentos antes de encarar o Fluminense. O Tricolor Paulista está na 15ª posição do Campeonato Brasileiro, com 22 pontos.

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