Diretor do Salzburg acredita que Haaland possa ir para o Liverpool

Crédito: Haaland já tem oito gols na atual temporada (INA FASSBENDER / AFP

Christoph Freund, diretor esportivo do RB Salzburg, rasgou elogios ao atacante Haaland em entrevista ao programa “Sky90”. Perguntando se o norueguês seria reforço para o Liverpool, o dirigente respondeu que o camisa 17 “irá aterrissar lá”, mas afirmou que a estrela do Dortmund tem potencial para jogar em qualquer equipe do mundo.

- Haaland realmente nos impactou. Muitos clubes se interessaram e se colocaram em contato, mas a decisão foi toda do jogador. Ele pode jogar em qualquer time do mundo. Com sua mentalidade, vontade e confiança, pode deixar sua marca pelos próximos 10 anos.