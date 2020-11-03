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futebol

Diretor do Salzburg acredita que Haaland possa ir para o Liverpool

Christoph Freund rasga elogios ao atacante do Borussia Dortmund e afirma que norueguês pdoe jogar em qualquer time do mundo por conta de sua mentalidade e vontade...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

03 nov 2020 às 13:10

Publicado em 03 de Novembro de 2020 às 13:10

Crédito: Haaland já tem oito gols na atual temporada (INA FASSBENDER / AFP
Christoph Freund, diretor esportivo do RB Salzburg, rasgou elogios ao atacante Haaland em entrevista ao programa “Sky90”. Perguntando se o norueguês seria reforço para o Liverpool, o dirigente respondeu que o camisa 17 “irá aterrissar lá”, mas afirmou que a estrela do Dortmund tem potencial para jogar em qualquer equipe do mundo.
- Haaland realmente nos impactou. Muitos clubes se interessaram e se colocaram em contato, mas a decisão foi toda do jogador. Ele pode jogar em qualquer time do mundo. Com sua mentalidade, vontade e confiança, pode deixar sua marca pelos próximos 10 anos.
Haaland surgiu para o mundo após excelentes atuações com a camisa do RB Salzburg pela última Liga dos Campeões. Após o sucesso, o Borussia Dortmund anunciou a contratação do atacante em dezembro de 2019 e na atual temporada o jovem de 20 anos já anotou oito gols e três assistências em nove partidas.

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