Diretor do River Plate está perto de reforçar o Internacional

Crédito: CEO do River está na equipe argentina desde 2015 (Divulgação/Site Oficial Gustavo Grossi

O setor diretivo do Internacional parece estar prestes a ser reforçado com um nome vindo da Argentina que exerceu um importante trabalho nos últimos seis anos no River Plate junto com Marcelo Gallardo: o CEO Gustavo Grossi.>Classificação atualizada do GauchãoSegundo informações de diversos veículos, o dirigente está verbalmente acertado com os dirigentes do Colorado, restando apenas firmar oficialmente o vínculo para que Grossi comece trabalho que será voltado para as categorias de base do Inter.

Desde 2015 no clube argentino, Gustavo Grossi é visto como um grande especialista na captação de talentos especialmente com análises feitas de abrangência em toda a América do Sul. Algo que, aliás, "casa" com os métodos recentemente adotados pelo Internacional na sua busca por valores e que rendeu a chegada, por exemplo, do meia Sarrafiore.