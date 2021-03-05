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Diretor do River Plate está perto de reforçar o Internacional

Gustavo Grossi é visto como um dos responsáveis pela era vitoriosa do clube argentino ao lado de Marcelo Gallardo...

Publicado em 05 de Março de 2021 às 09:11

LanceNet

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Publicado em 

05 mar 2021 às 09:11
Crédito: CEO do River está na equipe argentina desde 2015 (Divulgação/Site Oficial Gustavo Grossi
O setor diretivo do Internacional parece estar prestes a ser reforçado com um nome vindo da Argentina que exerceu um importante trabalho nos últimos seis anos no River Plate junto com Marcelo Gallardo: o CEO Gustavo Grossi.>Classificação atualizada do GauchãoSegundo informações de diversos veículos, o dirigente está verbalmente acertado com os dirigentes do Colorado, restando apenas firmar oficialmente o vínculo para que Grossi comece trabalho que será voltado para as categorias de base do Inter.
Desde 2015 no clube argentino, Gustavo Grossi é visto como um grande especialista na captação de talentos especialmente com análises feitas de abrangência em toda a América do Sul. Algo que, aliás, "casa" com os métodos recentemente adotados pelo Internacional na sua busca por valores e que rendeu a chegada, por exemplo, do meia Sarrafiore.
Para chegar a um acerto com Grossi, o Inter teria, inclusive, enfrentado uma forte concorrência até mesmo dentro do futebol brasileiro. De acordo com relato do jornalista Jorge Nicola, Athletico e Flamengo teriam sido os outros clubes que estudaram a contratação sendo que, no caso do Furacão, uma proposta oficial teria sido apresentada.

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