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Diretor do PSG, Leonardo confirma saída de Cavani e Thiago Silva

Jogadores têm contrato até o fim da temporada e não terão vínculos renovados. Outros quatro jogadores também não permanecerão no clube parisiense...
LanceNet

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Publicado em 

13 jun 2020 às 17:58

Publicado em 13 de Junho de 2020 às 17:58

Crédito: AFP
Diretor esportivo do Paris Saint-Germain, o brasileiro Leonardo confirmou neste sábado que o zagueiro Thiago Silva e o atacante Edinson Cavani não permanecerão no clube parisiense na próxima temporada. Ambos têm contrato se encerrando e não renovarão.
- Foi uma decisão muito difícil de tomar. São jogadores que marcaram a história do clube. Sempre nos perguntamos se devemos continuar por um longo caminho ou se não vale a pena. As histórias foram muito bonitas, mas, sim, estão chegando ao fim - disse Leonardo ao "Le Journal du Dimanche".
Cavani e Thiago Silva têm contrato com o PSG até o dia 30 de junho, mas com a paralisação da temporada por conta da pandemia de coronavírus, a Liga dos Campeões só deve voltar a ser disputada em agosto. Diante disso, o dirigente disse que a ideia é estender o vínculo até o fim da competição para que o clube francês tenha o elenco completo.
Além do brasileiro e do uruguaio que deixarão o clube, outros quatros jogadores também não ficarão no Parque dos Príncipes: o goleiro Sergio Rico, os laterais Kurzawa e Meunier e o atacante Choupo-Moting.E MAIS:Com Hazard de volta, Real Madrid divulga lista de relacionadosZidane mostra confiança e diz que Real Madrid está pronto para retornoWolfsburg sai na frente, mas cede empate ao Freiburg na BundesligaRetornando de lesão, Haaland sai do banco e marca gol da vitória do Borussia no último lance da partida E MAIS:

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