Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Diretor do Portimonense teria barrado a contratação de Willyan Rocha pelo São Paulo
futebol

Diretor do Portimonense teria barrado a contratação de Willyan Rocha pelo São Paulo

Presidente do clube atual de Willyan Rocha não parece disposto a liberar o atleta. Ao que tudo indica, as conversas estariam paralisadas...

Publicado em 12 de Fevereiro de 2022 às 16:19

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 fev 2022 às 16:19
Ao que tudo indica, as conversas relacionadas a contratação do zagueiro Willyan Rocha pelo São Paulo não teriam avançado.Titular do clube português Portimonense, o jogador de 27 anos já havia negado uma proposta de empréstimo do Bordeaux, da França, e já existiam conversas acontecendo com o São Paulo. O clube brasileiro tinha acertado, inclusive, as bases salariais do jogador e seu staff. O que faltava seria apenas a liberação do zagueiro pela equipe atual.+ Veja a situação do São Paulo no Paulistão 2022Willyan Rocha seria uma opção perfeita para Rogério Ceni. É um zagueiro alto, que poderia entrar como mais uma opção de primeiro volante. Porém, de acordo com informações divulgadas pela Gazeta Esportiva, o presidente do Portimonense não teria concordado em liberar o atleta para o Tricolor.Pelo o que parece, o São Paulo está tentando marcar reuniões com o presidente do clube, porém, ainda não obteve respostas. O Tricolor tem até dia 25 de fevereiro para inscrever atletas na primeira fase do Paulistão 2022. Ainda há vaga para a inscrição de mais três reforços.
Crédito: PresidentedoPortimonensenãoestariadispostoaliberarWillyanRocha(Foto:ArquivoPessoal

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Pleno do TJES
Juiz acusado de liberar milhões com “rapidez incomum” será julgado no ES
No Espírito Santo, 1,7 milhão de pessoas vivem em locais que não contam com rede de esgoto
O que podemos aprender com o Marco do Saneamento
Idalberto Moro será reconduzido ao cargo para o quadriênio 2026-2030
Já está definido o presidente da poderosa Federação do Comércio-ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados