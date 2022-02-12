Diretor do Portimonense teria barrado a contratação de Willyan Rocha pelo São Paulo

Ao que tudo indica, as conversas relacionadas a contratação do zagueiro Willyan Rocha pelo São Paulo não teriam avançado.Titular do clube português Portimonense, o jogador de 27 anos já havia negado uma proposta de empréstimo do Bordeaux, da França, e já existiam conversas acontecendo com o São Paulo. O clube brasileiro tinha acertado, inclusive, as bases salariais do jogador e seu staff. O que faltava seria apenas a liberação do zagueiro pela equipe atual.+ Veja a situação do São Paulo no Paulistão 2022Willyan Rocha seria uma opção perfeita para Rogério Ceni. É um zagueiro alto, que poderia entrar como mais uma opção de primeiro volante. Porém, de acordo com informações divulgadas pela Gazeta Esportiva, o presidente do Portimonense não teria concordado em liberar o atleta para o Tricolor.Pelo o que parece, o São Paulo está tentando marcar reuniões com o presidente do clube, porém, ainda não obteve respostas. O Tricolor tem até dia 25 de fevereiro para inscrever atletas na primeira fase do Paulistão 2022. Ainda há vaga para a inscrição de mais três reforços.