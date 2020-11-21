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futebol

Diretor do Olympique de Marseille admite interesse em renovar com Villas-Boas

Pablo Longora não escondeu o desejo da continuidade do treinador no clube francês...

Publicado em 21 de Novembro de 2020 às 11:51

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

21 nov 2020 às 11:51
Crédito: Andy Rain/EFE
O diretor de futebol do Olympique de Marseille admitiu o interesse na continuidade do trabalho de André Villas-Boas. Para Pablo Longora, o treinador é a pessoa certa para o cargo.
CONFIRA A TABELA DA LIGUE 1- Gostaríamos que ele continuasse conosco. Gosto de compartilhar ideias, projetos e construir coisas juntos. Ele é a pessoa certa para o projeto que tenho em mente - disse.
O contrato de Villas-Boas termina no final da temporada atual. Após a saída de Zubizarraeta, ele ameaçou deixar o cargo, mas foi convencido pelos jogadores a continuar.

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