Diretor do Olympique de Marseille admite interesse em renovar com Villas-Boas

O diretor de futebol do Olympique de Marseille admitiu o interesse na continuidade do trabalho de André Villas-Boas. Para Pablo Longora, o treinador é a pessoa certa para o cargo.
CONFIRA A TABELA DA LIGUE 1- Gostaríamos que ele continuasse conosco. Gosto de compartilhar ideias, projetos e construir coisas juntos. Ele é a pessoa certa para o projeto que tenho em mente - disse.
O contrato de Villas-Boas termina no final da temporada atual. Após a saída de Zubizarraeta, ele ameaçou deixar o cargo, mas foi convencido pelos jogadores a continuar.