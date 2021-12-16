Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Diretor do Monaco breca saída de joia para o Chelsea: 'É Tão caro quanto nosso cassino'
futebol

Diretor do Monaco breca saída de joia para o Chelsea: 'É Tão caro quanto nosso cassino'

Tchouaméni é um dos jogadores mais cotados por grandes clubes nas próximas janelas de transferências, mas meio-campista tem contrato até 2024...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

16 dez 2021 às 13:33

Publicado em 16 de Dezembro de 2021 às 13:33

Paul Mitchell, diretor esportivo do Monaco, brecou uma possível saída de Tchouaméni do clube nas próximas janelas de transferências. A joia, que já recebeu suas primeiras oportunidades também na seleção francesa, é pretendida pelo Chelsea.- É um jogador de alto nível, fará 22 anos no fim de janeiro e nós queremos ser um dos maiores clubes do mundo. Vale lembrar que está blindado com um contrato até 2024 e que seu valor é digno de um craque. Em Montecarlo, tudo custa caro. Declaramos Tchouaméni tão caro como o nosso grande cassino - disse em entrevista ao "Tuttosport".
> Veja a tabela da Ligue 1
Os Blues tiveram a oportunidade de oferecer cerca de 45 milhões de euros (R$ 289 milhões) pela contratação do jovem na última janela do verão europeu. No entanto, o interesse não chegou a se materializar em uma proposta, apesar do atleta ser um nome bem cotado em Londres.
Na atual temporada, Tchouaméni participou de 26 jogos entre Campeonato Francês, Liga Europa e a fase qualificatória para a Champions League. Ao todo, o camisa oito anotou dois gols e é um dos principais nomes do setor do Monaco.
Crédito: Tchouaménijárecebeuoportunidadesnaseleçãofrancesa(FRANCKFIFE/AFP

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

chelsea monaco
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'É guerra, não ganância': o que ameaça o pacote de Lula para segurar o preço do diesel
Imagem de destaque
Colisão entre dois carros deixa três feridos em trecho de Ibiraçu
Imagem de destaque
O que é lipedema? Entenda sintomas e a condição da atriz Barbara Reis

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados