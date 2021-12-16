Diretor do Monaco breca saída de joia para o Chelsea: 'É Tão caro quanto nosso cassino'

Paul Mitchell, diretor esportivo do Monaco, brecou uma possível saída de Tchouaméni do clube nas próximas janelas de transferências. A joia, que já recebeu suas primeiras oportunidades também na seleção francesa, é pretendida pelo Chelsea.- É um jogador de alto nível, fará 22 anos no fim de janeiro e nós queremos ser um dos maiores clubes do mundo. Vale lembrar que está blindado com um contrato até 2024 e que seu valor é digno de um craque. Em Montecarlo, tudo custa caro. Declaramos Tchouaméni tão caro como o nosso grande cassino - disse em entrevista ao "Tuttosport".