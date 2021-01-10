Diretor do Milan demonstra confiança sobre renovações de Donnaruma e Çalhanoglu

Crédito: Reprodução / Instagram Çalhanoglu

Com vínculo somente até o fim da atual temporada, dois dos principais destaques do Milan já podem assinar um pré-contrato. No entanto, no que depender da direção rossonera, o goleiro Gianluigi Donnarumma e o meia Hakan Çalhanoglu continuarão no San Siro após o meio do ano.

+ Veja a tabela do Campeonato ItalianoEm entrevista para a "DAZN", o diretor esportivo do Milan, Frederic Massara, disse que está confiante nas renovações com os jogadores. Segundo o dirigente, os novos acordos devem ser assinados em breve.

- Estamos confiantes em chegar a um acordo com Donnarumma e Çalhanoglu para estender seus contratos nas próximas semanas - disse Frederic Massara.

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