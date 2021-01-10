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Diretor do Milan demonstra confiança sobre renovações de Donnaruma e Çalhanoglu

Goleiro italiano e meia turco têm contratos somente até o final da temporada, mas acordo deve ser selado nas próximas semanas de acordo com o dirigente Frederic Massara...
LanceNet

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Publicado em 

10 jan 2021 às 14:42

Publicado em 10 de Janeiro de 2021 às 14:42

Crédito: Reprodução / Instagram Çalhanoglu
Com vínculo somente até o fim da atual temporada, dois dos principais destaques do Milan já podem assinar um pré-contrato. No entanto, no que depender da direção rossonera, o goleiro Gianluigi Donnarumma e o meia Hakan Çalhanoglu continuarão no San Siro após o meio do ano.
+ Veja a tabela do Campeonato ItalianoEm entrevista para a "DAZN", o diretor esportivo do Milan, Frederic Massara, disse que está confiante nas renovações com os jogadores. Segundo o dirigente, os novos acordos devem ser assinados em breve.
- Estamos confiantes em chegar a um acordo com Donnarumma e Çalhanoglu para estender seus contratos nas próximas semanas - disse Frederic Massara.
+ Veja os técnicos que assumiram o comando de clubes que defenderam no futebol europeu
Titulares incontestáveis, Donnarumma e Çalhanoglu são peças importantes do time de Stefano Pioli, que lidera o Campeonato Italiano e vai em busca do título nacional após dez anos.

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