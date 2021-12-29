Diretor do Internacional conta bastidores sobre a negociação com Alexander Medina

Na última segunda-feira, o Internacional acabou com o mistério e anunciou a chegada do técnico Alexander Medina, que estava no Talleres.
Para contratar o uruguaio foram necessárias duas conversas. Na segunda e decisiva, Medina cedeu em algumas situações e encaminhou a ida ao Beira-Rio.
De acordo com o diretor-executivo, Paulo Bracks, a negociação que sacramentou a contratação durou 72h.
'Existiu uma flexibilização por parte do Medina. Em menos de 72h, finalizamos as negociações. De forma célere e definimos o nome’, afirmou na coletiva, antes de completar:
‘Estamos muito satisfeitos. A partir de hoje trabalhamos com a comissão técnica definida. A partir de então começamos o trabalho mais concreto. Para definições, ultimatos, e nossa reapresentação’.