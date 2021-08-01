Diretor do Grêmio admite negociação com Miguel Borja

Ao que tudo indica, o Grêmio está próximo de acertar com Miguel Borja, atacante que foi muito bem no Junior Barranquilla e não deve ser utilizado no Palmeiras de Abel Ferreira.

‘Estamos no mercado para reforçar a equipe, dissemos que vamos trabalhar um ou dois nomes a curto prazo e estamos adiantados com a situação de um atacante. Em relação a nome, não posso dizer, atrapalha a negociação, não tem nada assinado ainda, mas é uma satisfação para o torcedor, sabendo que estamos trabalhando rápido e o momento do mercado é muito difícil. Não estamos contratando qualquer jogador, temos que trazer qualidade para nos ajudar neste momento, que é difícil’, afirmou Cerri.