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futebol

Diretor do Grêmio admite negociação com Miguel Borja

Centroavante colombiano não será aproveitado no Palmeiras e deve receber uma chance com Felipão no Grêmio...

Publicado em 01 de Agosto de 2021 às 12:37

LanceNet

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Publicado em 

01 ago 2021 às 12:37
Crédito: AFP
Ao que tudo indica, o Grêmio está próximo de acertar com Miguel Borja, atacante que foi muito bem no Junior Barranquilla e não deve ser utilizado no Palmeiras de Abel Ferreira.
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Após o revés do Tricolor diante do Bragantino, o diretor de futebol Diego Cerri citou que as negociações entre jogador e clube estão adiantadas.
‘Estamos no mercado para reforçar a equipe, dissemos que vamos trabalhar um ou dois nomes a curto prazo e estamos adiantados com a situação de um atacante. Em relação a nome, não posso dizer, atrapalha a negociação, não tem nada assinado ainda, mas é uma satisfação para o torcedor, sabendo que estamos trabalhando rápido e o momento do mercado é muito difícil. Não estamos contratando qualquer jogador, temos que trazer qualidade para nos ajudar neste momento, que é difícil’, afirmou Cerri.
Concorrência
No Tricolor Gaúcho, além de reencontrar Luiz Felipe Scolari, Borja vai disputar posição com Diego Souza, que tem sido titular absoluto desde o seu retorno ao clube.

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