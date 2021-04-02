Diretor do Fortaleza analisa criação de departamento de inteligência para a base

Crédito: Clube terá Erison Matias como o gerente do novo departamento (Thais Pontes

Buscando se manter no ritmo de gestão com ideias modernas e alinhadas com o que há de mais avançado no mercado, o Fortaleza criou um departamento de inteligência voltado especificamente para o trabalho com os atletas das categorias de base. >Tabela de classificação da Copa do NordesteDe acordo com o que relatou para o site oficial do Leão Agnello Gonçalves, diretor da base, a ideia é fazer com que os nomes que passam pela base do Tricolor do Pici estejam mais preparados para assumir posições de importância no elenco principal:

- O nosso foco é ofertar jogadores para a equipe principal. O nosso trabalho é tentar dinâmicas para que cada vez mais os o departamento de futebol profissional ou a equipe principal possa ter acesso às informações. Além disso, iremos produzir relatórios contínuos, processo de fazer um corte de imagens com os melhores momentos de cada jogo para que o técnico da equipe principal possa analisar e filtrar as melhores opções.

A análise de desempenho baseada em uma compilação de dados minuciosa foi comentada como um dos pontos fortes do setor na visão do gerente do departamento, Erison Matias: