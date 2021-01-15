Diretor do Everton revela que James Rodríguez foi contratado a custo zero

Muito se especulou sobre o preço que o Everton pagou por James Rodríguez. O diretor esportivo do clube inglês, Marcel Brands, revelou que o colombiano foi contratado a custo zero.
- Foi uma das janelas de transferências mais difíceis. A pandemia estava claramente envolvida. Contratamos seis novos jogadores. Três por transferência: Allan, Doucouré e Ben Godfrey. Um de graça: James Rodríguez. Uma jovem promessa: Nkounkou, e outro emprestado: Robin Olsen.A contratação de James Rodríguez fez impacto no Everton. Com três gols e cinco assistências, o craque não vem só fazendo grandes atuações em campo. Fora dele, o colombiano facilitou a chegada de novos patrocinadores ao clube inglês. Os Toffees ainda esperam aproveitar a demanda para vender mais produtos oficiais do clube, destaca o jornal "Echo Liverpool".