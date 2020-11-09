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futebol

Diretor do Dortmund explica que Reinier não está pronto fisicamente

Jovem brasileiro não está sendo aproveitado desde que chegou ao clube alemão, em que só participou de 105 minutos. Reinier pode deixar a equipe ainda no final deste ano...

Publicado em 09 de Novembro de 2020 às 08:41

LanceNet

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Publicado em 

09 nov 2020 às 08:41
Crédito: Divulgação / Site oficial do Borussia Dortmund
Em entrevista ao jornal “Ruhr Nachrichten”, Michael Zorc, diretor esportivo do Borussia Dortmund, explicou que Reinier não está sendo mais aproveitado no clube por razões físicas. O brasileiro de 18 anos não foi nem relacionado pelo técnico Lucien Favre para o clássico contra o Bayern e a situação preocupa o Real Madrid.
- Ainda carece do aspecto físico. É notável que ele passou meses sem poder treinar ou jogar na Espanha. Tem sentido (o físico).
Em março, a joia sofreu uma lesão muscular, mas terá a oportunidade de entrar em campo com a Seleção Brasileira sub-23 contra o Egito no próximo dia 16 de novembro. As partes vão conversar no final do ano para saber se Reinier continua no futebol alemão ou se busca uma alternativa para ter minutos de jogo e se desenvolver na Europa.

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