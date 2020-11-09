Diretor do Dortmund explica que Reinier não está pronto fisicamente

Crédito: Divulgação / Site oficial do Borussia Dortmund

Em entrevista ao jornal “Ruhr Nachrichten”, Michael Zorc, diretor esportivo do Borussia Dortmund, explicou que Reinier não está sendo mais aproveitado no clube por razões físicas. O brasileiro de 18 anos não foi nem relacionado pelo técnico Lucien Favre para o clássico contra o Bayern e a situação preocupa o Real Madrid.

- Ainda carece do aspecto físico. É notável que ele passou meses sem poder treinar ou jogar na Espanha. Tem sentido (o físico).