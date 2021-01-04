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Diretor do Borussia Dortmund diz que não há proposta por Brandt

Em entrevista coletiva, Michael Zorc disse que meia não tem proposta do Arsenal, mas não descartou uma saída: 'Meus anos de atividade me ensinaram a não descartar nada'...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

04 jan 2021 às 14:52

Publicado em 04 de Janeiro de 2021 às 14:52

Crédito: Divulgação / Site oficial do Borussia Dortmund
Especulado como possível reforço do Arsenal, o meia Julian Brandt não tem nenhuma proposta do clube inglês. Ao menos é o que garante o diretor esportivo do Borussia Dortmund, Michael Zorc. Em entrevista coletiva, o dirigente garantiu que não tem a intenção de vender o jogador.
+ Veja a tabela da Bundesliga- Eu também li isso (interesse do Arsenal). Não posso falar mais sobre isso. Ninguém conversou, não há nada sobre a mesa. Não temos grandes planos de momento - disse Michael Zorc.
+ Messi e +33: confira astros que já podem assinar pré-contrato com a virada do ano
Apesar de ter garantido que não tem proposta pelo jogador, e que tampouco tem a intenção de vendê-lo, Michael Zorc disse que não descarta nada no mercado de transferências.
- Meus anos de atividade me ensinaram que não estou descartando nada no início do período de transferência - concluiu.

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