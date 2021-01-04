Diretor do Borussia Dortmund diz que não há proposta por Brandt

Crédito: Divulgação / Site oficial do Borussia Dortmund

Especulado como possível reforço do Arsenal, o meia Julian Brandt não tem nenhuma proposta do clube inglês. Ao menos é o que garante o diretor esportivo do Borussia Dortmund, Michael Zorc. Em entrevista coletiva, o dirigente garantiu que não tem a intenção de vender o jogador.

+ Veja a tabela da Bundesliga- Eu também li isso (interesse do Arsenal). Não posso falar mais sobre isso. Ninguém conversou, não há nada sobre a mesa. Não temos grandes planos de momento - disse Michael Zorc.

+ Messi e +33: confira astros que já podem assinar pré-contrato com a virada do ano

Apesar de ter garantido que não tem proposta pelo jogador, e que tampouco tem a intenção de vendê-lo, Michael Zorc disse que não descarta nada no mercado de transferências.