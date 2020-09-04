Diretor do Benfica admite que clube pode fazer novas contratações

Após a chegada de Jorge Jesus ao Benfica e de sete contratações numa grande reformulação de elenco, o clube português pode anunciar mais reforços. É o que garante o diretor do clube, Rui Costa. O ex-jogador tuga admitiu que a equipe está atenta ao mercado de transferências.- O mercado está aberto. O Benfica vai estar atento até ao último dia para algo que possa ser benéfico, quer de saídas quer de entradas. Estamos tendo um mercado ambicioso, bem estudado, cobrindo as exigências do treinador e do clube, esperando que no final do ano as coisas corram como todos esperamos - disse Rui Costa.
Até o momento, o Benfica anunciou as contratações do goleiro Hélton Leite, ex-Boavista, de Portugal, do zagueiro Vertonghen, ex-Tottenham, do lateral-direito Gilberto, ex-Fluminense, e dos atacantes Waldschimidt, ex-Freiburg, Pedrinho, ex-Corinthians, Everton Cebolinha, ex-Grêmio, e Darwin Núñez, ex-Almería.