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futebol

Diretor do Bayern de Munique diz que Lewandowski pediu para deixar o clube

Hasan Salihamidzic diz que jogador não deseja renovar seu contrato, que vai até junho de 2023, e que ele quer sair na próxima janela de transferências. Barcelona está interessado...

Publicado em 14 de Maio de 2022 às 11:54

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 mai 2022 às 11:54
O futuro do atacante Robert Lewandowski deve mesmo ser longe do Bayern de Munique. Neste sábado, o diretor esportivo do clube bávaro, Hasan Salihamidzic, afirmou que o polonês pediu para ser transferido ao final da temporada.- Falei com Lewandowski. Na conversa, ele me disse que não queria aceitar nossa oferta de renovação de contrato e que gostaria de deixar o clube - declarou Salihamidzic à "Sky Sport" da Alemanha.
+ Villarreal anunciou obra: veja os projetos de novos estádios dos clubes europeus
Lewandowski tem mais um ano de vínculo com o Bayern de Munique e, caso não deixe o clube na próxima janela de transferências, poderá assinar um pré-contrato com outro time a partir de janeiro de 2023. Deste modo, ele deixaria a Baviera sem custos.
Um dos principais interessados no camisa 9 é o Barcelona. No mês passado, o presidente blaugrana, Joan Laporta, afirmou que o polonês poderia ser contratado. Segundo a "Sky Sport", o jogador também tem interesse em ir ao Barça. Hasan Salihamidzic, porém, disse que o Bayern não recebeu nenhuma proposta pelo artilheiro.
- Ele disse que gostaria de fazer outra coisa, provar algo novo, mas nossa atitude não mudou: Lewa tem contrato até 30 de junho de 2023. Isso é um fato. Proposta de Barcelona? Não - disse o dirigente.
+ Veja a tabela e os jogos da Bundesliga​Nesta semana, o jornal "Bild" publicou que o Bayern de Munique aceita negociar Lewandowski, mas que deseja receber entre 35 e 40 milhões de euros (entre R$ 186 milhões e R$ 212 milhões).
Crédito: LewandowskiéosegundomaiorartilheirodahistóriadoBayerndeMunique(Foto:RONNYHARTMANN/AFP

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