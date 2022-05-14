Diretor do Bayern de Munique diz que Lewandowski pediu para deixar o clube

O futuro do atacante Robert Lewandowski deve mesmo ser longe do Bayern de Munique. Neste sábado, o diretor esportivo do clube bávaro, Hasan Salihamidzic, afirmou que o polonês pediu para ser transferido ao final da temporada.- Falei com Lewandowski. Na conversa, ele me disse que não queria aceitar nossa oferta de renovação de contrato e que gostaria de deixar o clube - declarou Salihamidzic à "Sky Sport" da Alemanha.

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Lewandowski tem mais um ano de vínculo com o Bayern de Munique e, caso não deixe o clube na próxima janela de transferências, poderá assinar um pré-contrato com outro time a partir de janeiro de 2023. Deste modo, ele deixaria a Baviera sem custos.

Um dos principais interessados no camisa 9 é o Barcelona. No mês passado, o presidente blaugrana, Joan Laporta, afirmou que o polonês poderia ser contratado. Segundo a "Sky Sport", o jogador também tem interesse em ir ao Barça. Hasan Salihamidzic, porém, disse que o Bayern não recebeu nenhuma proposta pelo artilheiro.

- Ele disse que gostaria de fazer outra coisa, provar algo novo, mas nossa atitude não mudou: Lewa tem contrato até 30 de junho de 2023. Isso é um fato. Proposta de Barcelona? Não - disse o dirigente.

+ Veja a tabela e os jogos da Bundesliga​Nesta semana, o jornal "Bild" publicou que o Bayern de Munique aceita negociar Lewandowski, mas que deseja receber entre 35 e 40 milhões de euros (entre R$ 186 milhões e R$ 212 milhões).