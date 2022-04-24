Diretor do Bayern de Munique afirma que não vai vender Lewandowski

Lewandowski deve seguir no clube! O craque polonês tem contrato até junho de 2023, mas ainda não houve acordo por renovação. Em entrevista ao ‘Sky90’, o diretor esportivo do Bayern de Munique, Hasan Salihamidzic, descartou a saída do atacante.> Neuer e Müller somam 10 títulos seguidos com o Bayern de Munique na Bundesliga

- Tem contrato com a gente e queremos que continue. É o melhor atacante do mundo. Tem o carinho dos torcedores, que querem que ele siga - disse o diretor.

Durante a festa do título deste sábado, Lewandowski revelou que uma reunião ainda vai acontecer com o clube para definir seu futuro. Desde o início do mês de abril, surgiram rumores sobre um possível acordo do atacante com o Barcelona. Porém, o diretor afirmou que não venderia o jogador para a equipe blaugrana.