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futebol

Diretor do Bayern de Munique afirma que não vai vender Lewandowski

Hasan Salihamidzic, diretor esportivo do clube bávaro reforçou o desejo da permanência do atacante, que tem contrato até 2023...

Publicado em 24 de Abril de 2022 às 14:34

LanceNet

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Publicado em 

24 abr 2022 às 14:34
Lewandowski deve seguir no clube! O craque polonês tem contrato até junho de 2023, mas ainda não houve acordo por renovação. Em entrevista ao ‘Sky90’, o diretor esportivo do Bayern de Munique, Hasan Salihamidzic, descartou a saída do atacante.> Neuer e Müller somam 10 títulos seguidos com o Bayern de Munique na Bundesliga
- Tem contrato com a gente e queremos que continue. É o melhor atacante do mundo. Tem o carinho dos torcedores, que querem que ele siga - disse o diretor.
Durante a festa do título deste sábado, Lewandowski revelou que uma reunião ainda vai acontecer com o clube para definir seu futuro. Desde o início do mês de abril, surgiram rumores sobre um possível acordo do atacante com o Barcelona. Porém, o diretor afirmou que não venderia o jogador para a equipe blaugrana.
Crédito: Lewandowskitemseufuturoindefinido!(Foto:Divulgação/SiteoficialdoBayern

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