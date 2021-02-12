Diretor do Bayern confirma acordo com Upamecano, do Leipzig

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O diretor do Bayern de Munique Hasan Salihamidzic disse, em entrevista à Bild, órgão de imprensa da Alemanha, que a equipe bávara confirmou um acordo com o zagueiro francês Dayot Upamecano, do RB Leipzig. Dessa forma, a multa rescisória será paga na próxima janela de transferências.

Veja a tabela do Alemão- Posso confirmar, estamos muito felizes - disse Hasan Salihamidzic, em entrevista ao Bild, da Alemanha.

O jovem zagueiro Dayot Upamecano, de 22 anos, está vinculado ao RB Leipzig com uma cláusula de 42,5 milhões de euros (R$ 277,1 milhões na cotação atual do real), e deve mudar-se para Munique já na próxima janela de transferências, ao final da atual temporada.