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Diretor do Bayern confirma acordo com Upamecano, do Leipzig

Segundo Salihamidzic, zagueiro francês acertou termos com o Bayern de Munique, e multa rescisória será paga ao RB Leipzig...
LanceNet

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Publicado em 

12 fev 2021 às 17:35

Publicado em 12 de Fevereiro de 2021 às 17:35

Crédito: AFP
O diretor do Bayern de Munique Hasan Salihamidzic disse, em entrevista à Bild, órgão de imprensa da Alemanha, que a equipe bávara confirmou um acordo com o zagueiro francês Dayot Upamecano, do RB Leipzig. Dessa forma, a multa rescisória será paga na próxima janela de transferências.
Veja a tabela do Alemão- Posso confirmar, estamos muito felizes - disse Hasan Salihamidzic, em entrevista ao Bild, da Alemanha.
O jovem zagueiro Dayot Upamecano, de 22 anos, está vinculado ao RB Leipzig com uma cláusula de 42,5 milhões de euros (R$ 277,1 milhões na cotação atual do real), e deve mudar-se para Munique já na próxima janela de transferências, ao final da atual temporada.
Campeão do Mundial de Clubes, o Bayern de Munique, que deve ser o novo clube de Dayot Upamecano, é líder do Campeonato Alemão, 48 pontos em 20 partidas, e enfrenta o Arminia Bielefeld nesta segunda-feira, às 16:30 (de Brasília).

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