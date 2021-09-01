Diretor de futebol do São Paulo nega interesse em contratar outro goleiro e reforça confiança em Tiago Volpi

Crédito: Rubens Chiri / saopaulofc.net

O São Paulo não deve contratar um goleiro para disputar a titularidade com Tiago Volpi. Segundo o diretor de futebol da Tricolor, Carlos Belmonte, o time já finalizou suas atividades no mercado após as contratações de Gabriel Neves e Jonathan Calleri. O diretor reafirmou a confiança em Volpi.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!

Nos últimos dias, cresceu o rumor de que o São Paulo estava atrás do goleiro Ivan, da Ponte Preta, para disputar posição com Tiago Volpi. Considerado um dos jogadores mais promissores do futebol brasileiro na posição, Ivan já foi especulado no Tricolor anteriormente, ainda nesta temporada.

Entretanto, segundo Belmonte, não houve qualquer contato da diretoria para contratá-lo. No dia 14 de junho, em entrevista exclusiva concedida ao LANCE!, o diretor já havia afirmado que o clube não havia conversas para contratar o goleiro, mas revelou que ele estava entre os atletas analisados pelo clube.

- Na verdade, a gente não tem nenhuma conversa nesse momento com o goleiro Ivan. O que ocorre e, obviamente, isso ocorre não só com o Ivan, mas com mais de 30 jogadores, é que a gente tem um trabalho dos nossos scouts, do Muricy Ramalho, do próprio Rui Costa, de analisar jogadores e possibilidades de jogadores que estão no mercado e, obviamente, o Ivan é um goleiro de muito destaque - contou Belmonte ao LANCE!.

Com recentes falhas de Tiago Volpi em jogos importantes da equipe, parte da torcida passou a pressionar a diretoria e pedir nomes para posição, mas o diretor reforçou a confiança da diretoria no atual goleiro titular da equipe, durante entrevista concedida ao canal do YouTube 'Arnaldo e Tironi', dos jornalistas Arnaldo Ribeiro e Eduardo Tironi.

Em busca de reforços para a posição, parte da torcida cogitou o retorno de Jean. O jogador foi afastado e posteriormente emprestado pelo Tricolor após ser acusado de violência doméstica pela ex-mulher e inclusive chegou a ser preso nos Estados Unidos, mas foi liberado após audiência.Assim, esta é a segunda temporada em que Jean está emprestado a outra equipe. Ano passado, fez boa campanha pelo Atlético-GO e, nesta temporada, está no Cerro Porteño, do Paraguai.

Carlos Belmonte negou a possibilidade de um retorno de Jean ao São Paulo. Apesar da boa temporada ano passado, o goleiro não é cogitado pelo Tricolor devido ao caso de violência doméstica, ocorrido em Orlando, nos EUA.