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Diretor de futebol do São Paulo fala sobre modernizar o CT da Barra Funda e o Reffis: 'É nossa prioridade'

Carlos Belmonte comentou sobre o foco da diretoria do Tricolor em melhorar a estrutura do clube. O assunto ganhou repercussão no último domingo, após falas de Hernán Crespo...

Publicado em 23 de Agosto de 2021 às 17:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

23 ago 2021 às 17:00
Crédito: Carlos Belmonte, diretor do São Paulo (Divulgação
Após a vitória diante do Sport, por 1 a 0, no Brasileirão, uma das questões mais comentadas no São Paulo voltou a ser a condição física dos atletas. Na coletiva após a partida, o treinador Hernán Crespo falou sobre a necessidade de melhorar a estrutura do clube. Nesta segunda-feira (23), o diretor de futebol, Carlos Belmonte, falou sobre possíveis melhorias a serem feitas.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021! ​Em suas redes sociais, Belmonte respondeu alguns torcedores após a partida, mas publicou, na manhã desta segunda-feira, uma mensagem de que o foco do clube é modernizar o centro de treinamento e o Reffis.
O diretor revelou, também, ter conversado com Crespo e Muricy, além de reuniões com os responsáveis pelas condições físicas dos atletas.
- Modernizar o Reffis e todo o CT da Barra Funda é nossa prioridade. Na última sexta fizemos uma reunião com o Crespo e o Muricy. Sábado, já aqui em Recife, com os Deptos Médico e de Preparação Física. Estamos há muito tempo sem investir em estrutura. Vamos voltar a ser referência - publicou Belmonte.
O jogo contra o Sport deveria ser um capítulo positivo na história do clube em relação aos lesionados na temporada, marcando a volta de Luciano. Entretanto, com a notícia de que Arboleda ficaria de fora do jogo por problemas físicos, o drama recorrente do São Paulo voltou a ser o centro dos debates.
Atualmente, o departamento médico do Tricolor conta com a presença de trÊs jogadores: Marquinhos, William e Arboleda. Em meio a muitos problemas com desgastes físicos e lesões, o São Paulo caminha para mais uma semana importante, com jogos da Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro.
Na quarta-feira (25), o time entra em campo às 21h30, no Morumbi, para enfrentar o Fortaleza, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil.
No domingo (29), o Tricolor encara o Juventude, no Alfredo Jaconi, às 16h, em partida válida pela 18ª rodada do Brasileirão.

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