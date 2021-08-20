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Diretor de futebol do São Paulo fala sobre jogadores lesionados: 'Buscamos minimizar o quadro'

Carlos Belmonte usou seu Twitter para responder algumas questões de torcedores e falou sobre as lesões frequentes do elenco, inclusive apontando alguns motivos...

Publicado em 20 de Agosto de 2021 às 13:02

LanceNet

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Publicado em 

20 ago 2021 às 13:02
Crédito: Reprodução/ Youtube
Nesta sexta-feira (20), o diretor de futebol do São Paulo, Carlos Belmonte, usou sua conta no Twitter para responder perguntas de torcedores sobre o clube. O dirigente falou sobre as lesões recorrentes do elenco e inclusive explicitou motivos que agravam as condições físicas dos atletas.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!
Em seu perfil nas redes sociais, Belmonte afirmou que as lesões são tema de muitas reuniões e que os profissionais do clube tentam melhorar o quadro, mas apontou algumas razões para a quantidade excessiva de lesionados.
- Temos feito reuniões e debatido a questão. Acredite que buscamos minimizar o quadro. Os eventuais motivos são muitos: os jogadores estão sem férias, jogos seguidos, mudança no método de treinamento e outros. Muitas lesões também são traumas e não musculares - afirmou Belmonte.
Um dos motivos indicados pelo diretor foram as mudanças no perfil dos treinamentos. Isso pode apontar para uma diferença de intensidade do trabalho de Hernán Crespo, cujo time é muito dinâmico, mas sofre com muitos desfalques, ficando com muitos atletas lesionados ou poupados.
Atualmente, o time não conta com Welington, Marquinhos e William, e teve recentemente a volta de Luciano e Eder, além de lesões de Arboleda e Benítez, que chegaram a desfalcar a equipe em alguns jogos.
Benítez é um dos que mais apresenta dificuldades com o físico, sendo poupado frequentemente e tendo uma média de aproximadamente apenas 46 minutos em campo nas partidas em que jogou. Contra o Palmeiras, pela Libertadores, o meia ficou no banco, mas não jogou por não ter condições.O São Paulo seguirá sua preparação para o jogo contra o Sport nesta sexta-feira (20) e no sábado (21). Logo após o treino de sábado, viajará para o Recife, para disputar a partida.
No domingo (23), às 20h30, a bola rola para São Paulo e Sport, na Ilha do Retiro, pela 17ª rodada do Brasileirão. O Confronto marca um duelo direto na briga para se distanciar da zona de rebaixamento.

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