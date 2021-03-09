Diretor de futebol confirma retorno de Milton Cruz ao São Paulo

Crédito: Érico Leonan/www.saopaulofc.net

Milton Cruz está de volta ao São Paulo. O ex-jogador e auxiliar técnico vai ajudar o coordenador Muricy Ramalho e tamvém ser auxiliar na comissão técnica do argentino Hernán Crespo.

Nova camisa titular do São Paulo é lançada; confira fotos e preço

Quem confirmou a informação foi o diretor de futebol do Tricolor, Carlos Belmonte, em entrevista à 'Rádio Bandeirantes'.

CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DO CAMPEONATO PAULISTA DE 2021 - O Milton Cruz vai se vai se unir a essa comissão técnica do São Paulo. Amanhã já estará integrado à equipe na Barra Funda. Vai se integrar diretamente a comissão técnica, vai trabalhar também como um auxiliar do Crespo no dia a dia e como auxiliar do Muricy na coordenação técnica - afirmou Belmonte.

Milton volta ao São Paulo depois de ser demitido em 2016, quando estava há 22 anos prestando serviços ao clube. Após sua demissão, ele moveu seis processos contra o clube, que somados, chegavam a quantia de R$ 28 milhões. No entanto, somente um foi aceito pela Justiça, e o Tricolor foi condenado a pagar R$ 250 mil.