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futebol

Diretor da seleção alemã diz que Götze pode voltar a ser convocado

Oliver Bierhoff, em entrevista coletiva, disse que as boas atuações do meia no PSV Eindhoven, da Holanda, podem credenciá-lo a ganhar uma nova chance na seleção...

Publicado em 09 de Novembro de 2020 às 17:21

LanceNet

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Publicado em 

09 nov 2020 às 17:21
Crédito: JOHN MACDOUGALL / AFP
Fora da seleção alemão desde 2017, o meia Mario Götze, do PSV Eindhoven, pode voltar a ser convocado para a Die Mannschaft. Ao menos é o que garante Oliver Bierhoff, diretor da seleção nacional, que deu entrevista coletiva nesta segunda-feira e confirmou que o autor do gol do título mundial de 2014 pode voltar a figurar entre os selecionáveis.- Estou feliz que ele (Götze) se conectou rapidamente em Eindhoven. O futebol é diferente em cada país. Embora Joachim Löw (técnico da Alemanha), como sabem, não seja muito favorável à volta, se ele continuar a jogar assim ele pode voltar - disse Oliver Bierhoff.
Götze acertou com o PSV Eindhoven para esta temporada após deixar o Borussia Dortmund ao término de seu contrato. O jogador é um dos destaques do clube holandês neste início de temporada e, em seis jogos, marcou três gols.

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