Diretor da seleção alemã diz que Götze pode voltar a ser convocado

Fora da seleção alemão desde 2017, o meia Mario Götze, do PSV Eindhoven, pode voltar a ser convocado para a Die Mannschaft. Ao menos é o que garante Oliver Bierhoff, diretor da seleção nacional, que deu entrevista coletiva nesta segunda-feira e confirmou que o autor do gol do título mundial de 2014 pode voltar a figurar entre os selecionáveis.- Estou feliz que ele (Götze) se conectou rapidamente em Eindhoven. O futebol é diferente em cada país. Embora Joachim Löw (técnico da Alemanha), como sabem, não seja muito favorável à volta, se ele continuar a jogar assim ele pode voltar - disse Oliver Bierhoff.