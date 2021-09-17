Diretor da liga francesa diz que chegada de Neymar ao PSG impulsionou os números da Ligue 1

Crédito: FRANCK FIFE / AFP

Contratado pelo Paris Saint-Germain em 2017 como a transferência mais cara da história do futebol, fato que se mantém até hoje, Neymar impulsionou os números da Ligue 1, a competição nacional da França. Segundo Yoann Godin, diretor de desenvolvimento internacional da organização, a chegada do brasileiro trouxe muitos benefícios ao país.- Na verdade, a Ligue 1 experimentou um forte crescimento nas mídias sociais no verão de 2017. Agosto de 2017 foi o melhor mês para o crescimento digital da Ligue 1 até janeiro de 2019 (desde então acelerou). O Brasil é agora a segunda maior comunidade internacional de fãs da Ligue 1, depois da China - disse Yoann Godin em entrevista ao site oficial de Neymar.

Recentemente, em reportagens do jornal "El Mundo", da Espanha, foram divulgados números do contrato de Neymar com o PSG, que seria o segundo maior da história. Além disso, foi apontado também que o camisa 10 recebe bônus por ser simpático e pontual.

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Segundo Godin, o benefício de ter Neymar em Paris vai além do ganho técnico do time de Nasser Al-Khelaïfi. Para o diretor, os adversários também ganham com marketing e visibilidade, além de uma maior possibilidade de direitos de transmissão serem vendidos ao redor do mundo.

- O maior impacto na receita foi experimentado por meio de nosso acordo de transmissão nacional e do crescimento da audiência nacional e internacional. Todos os clubes também experimentaram estádios lotados quando jogaram contra o PSG de Neymar. Também acreditamos que a chegada de Neymar foi benéfica para a imagem da Ligue 1 em geral e nos ajudou aumentar as receitas de forma mais indireta - afirmou o dirigente.

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Yoann Godin disse ainda que tão logo que Neymar foi confirmado como reforço parisiense, os números do PSG cresceram rapidamente na China, por exemplo.