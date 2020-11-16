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futebol

Diretor da Lazio acredita que o clube venceria o Campeonato Italiano caso não houvesse a pandemia do Covid-19

Stefano De Martino, que comanda a comunicação
da equipe, disse que o elenco estava 'imparável'...

Publicado em 16 de Novembro de 2020 às 13:24

LanceNet

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Publicado em 

16 nov 2020 às 13:24
Crédito: FILIPPO MONTEFORTE / AFP
Stefano De Martino, diretor de comunicação da Lazio, acredita que o clube italiano poderia ter sido campeão da Serie A. Para ele, a pandemia do coronavírus prejudicou a equipe, que na época ocupava a segunda posição na tabela.
- O presidente Claudio Lotito e o clube construíram um grupo com total compromisso. Se não fosse o Covid-19, o título teria sido nosso. A equipe estava imparável - disse ao "Lazio Style Channel".No final da temporada, a Lazio acabou terminando o Campeonato Italiano na quarta posição. Quem ficou com o título foi a Juventus. Antes da parada por conta da pandemia, o clube de Formello era o vice-líder, com apenas um ponto a menos do que a Velha Senhora.

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