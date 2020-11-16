Diretor da Lazio acredita que o clube venceria o Campeonato Italiano caso não houvesse a pandemia do Covid-19

Stefano De Martino, diretor de comunicação da Lazio, acredita que o clube italiano poderia ter sido campeão da Serie A. Para ele, a pandemia do coronavírus prejudicou a equipe, que na época ocupava a segunda posição na tabela.

- O presidente Claudio Lotito e o clube construíram um grupo com total compromisso. Se não fosse o Covid-19, o título teria sido nosso. A equipe estava imparável - disse ao "Lazio Style Channel".No final da temporada, a Lazio acabou terminando o Campeonato Italiano na quarta posição. Quem ficou com o título foi a Juventus. Antes da parada por conta da pandemia, o clube de Formello era o vice-líder, com apenas um ponto a menos do que a Velha Senhora.