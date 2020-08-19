Diretor da Juventus vai à Inglaterra para conversar por Jiménez

Querendo reforçar o setor ofensivo, o diretor esportivo da Juventus, Fabio Paratici, viajou à Londres para conversar com a direção do Wolverhampton sobre Raúl Jiménez. De acordo com o "Tuttosport", a Velha Senhora pensa em uma possível troca de jogadores. Cada vez perdendo mais espaço na Juventus, os três jogadores que poderiam estar nessa negociação seriam Alex Sandro, Douglas Costa e Aaron Ramsey. O Wolverhampton está interessado em Merih Demiral, jovem zagueiro, mas o clube de Turim não deseja incluí-lo.