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futebol

Diretor da Juventus vai à Inglaterra para conversar por Jiménez

Velha Senhora pensa em uma possível troca envolvendo
Alex Sandro, Douglas Costa ou Ramsey...
LanceNet

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Publicado em 

19 ago 2020 às 12:15

Publicado em 19 de Agosto de 2020 às 12:15

Crédito: LINDSEY PARNABY / AFP
Querendo reforçar o setor ofensivo, o diretor esportivo da Juventus, Fabio Paratici, viajou à Londres para conversar com a direção do Wolverhampton sobre Raúl Jiménez. De acordo com o "Tuttosport", a Velha Senhora pensa em uma possível troca de jogadores. Cada vez perdendo mais espaço na Juventus, os três jogadores que poderiam estar nessa negociação seriam Alex Sandro, Douglas Costa e Aaron Ramsey. O Wolverhampton está interessado em Merih Demiral, jovem zagueiro, mas o clube de Turim não deseja incluí-lo.
Jiménez participou de 55 jogos na atual temporada, marcou 27 gols e deu 10 assistências.

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