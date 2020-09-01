Diretor da Inter de Milão nega proposta por Messi: 'Rumores loucos'

Lionel Messi não jogará na Inter de Milão. Em entrevista à "Sky Sports", Piero Ausilio, diretor de futebol dos nerazzurris, garantiu que não existe nenhuma possibilidade do argentino jogar no clube italiano. - Não vamos fazer qualquer proposta pelo Messi. Não sei de onde saiu essa história, mas não passam de rumores loucos - disse.

Ausilio confirmou que Arturo Vidal é um jogador que interessa ao clube, além de Aleksandar Kolarov, da Roma. - O Vidal é um jogador que nos agrada muito, mas ainda está ligado ao Barcelona. Se o deixarem sair nas condições que nós consideramos justas, vamos considerar uma proposta. Quanto ao Kolarov, existem conversas e uma hipótese grande de chegarmos a um acordo.