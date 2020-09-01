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futebol

Diretor da Inter de Milão nega proposta por Messi: 'Rumores loucos'

Piero Ausilio admitiu que o clube italiano tem interesse em Arturo Vidal, do Barcelona...

Publicado em 01 de Setembro de 2020 às 15:34

LanceNet

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Publicado em 

01 set 2020 às 15:34
Crédito: Lluis Gene/AFP
Lionel Messi não jogará na Inter de Milão. Em entrevista à "Sky Sports", Piero Ausilio, diretor de futebol dos nerazzurris, garantiu que não existe nenhuma possibilidade do argentino jogar no clube italiano. - Não vamos fazer qualquer proposta pelo Messi. Não sei de onde saiu essa história, mas não passam de rumores loucos - disse.
Ausilio confirmou que Arturo Vidal é um jogador que interessa ao clube, além de Aleksandar Kolarov, da Roma. - O Vidal é um jogador que nos agrada muito, mas ainda está ligado ao Barcelona. Se o deixarem sair nas condições que nós consideramos justas, vamos considerar uma proposta. Quanto ao Kolarov, existem conversas e uma hipótese grande de chegarmos a um acordo.

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