Diretor da Inter de Milão fala sobre futuro de Lautaro e afirma que atleta não demonstrou desejo de sair

Em meio a especulações sobre o futuro de Lautaro Martínez, que é alvo do Barcelona para a próxima temporada, o diretor da Inter de Milão, Giuseppe Marotta, afirmou que o atacante argentinou não esboçou qualquer pedido para deixar o San Siro e se transferir para o Camp Nou.
- Fomos claros, enfatizamos que o Inter é um clube nobre, que não vende os melhores jogadores, como Lautaro. A mesma regra se aplica. Se ele não demonstrar, e ainda não o fez, a vontade de sair, as condições para jogar em outro clube não existem - disse Marotta em entrevista à "DAZN".
Lautaro Martínez é um dos principais jogadores da Inter de Milão e junto com Lukaku faz uma das melhores duplas de ataque da Itália e também da Europa. O argentino tem cláusula de rescisão estipulada em 111 milhões de euros (R$ 655 milhões).E MAIS:Coutinho volta a treinar após se recuperar de lesãoIniesta dá passe inacreditável de primeira e internet elogia; assistaEx-jogador do Liverpool diz que Coutinho será 'bem-vindo' pelos torcedores caso volte aos RedsArsenal anuncia contratação em definitivo de Pablo Marí e renova contrato de David LuizValencia enfrenta Eibar para tentar se aproximar da zona de classificação para competições europeias E MAIS: