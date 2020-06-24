Diretor da Inter de Milão fala sobre futuro de Lautaro e afirma que atleta não demonstrou desejo de sair

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Em meio a especulações sobre o futuro de Lautaro Martínez, que é alvo do Barcelona para a próxima temporada, o diretor da Inter de Milão, Giuseppe Marotta, afirmou que o atacante argentinou não esboçou qualquer pedido para deixar o San Siro e se transferir para o Camp Nou.

- Fomos claros, enfatizamos que o Inter é um clube nobre, que não vende os melhores jogadores, como Lautaro. A mesma regra se aplica. Se ele não demonstrar, e ainda não o fez, a vontade de sair, as condições para jogar em outro clube não existem - disse Marotta em entrevista à "DAZN".