Diretor da Inter de Milão diz que situação de Eriksen 'está sob controle' e que atleta já enviou mensagem

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Após ter um mal súbito no fim do primeiro tempo da derrota da Dinamarca para a Finlândia na estreia da Eurocopa, o meia Christian Eriksen tem a situação mais tranquila neste momento. Segundo Giuseppe Marotta, diretor da Inter de Milão, clube onde o meia joga, a situação está sob controle.

+ Veja a tabela e os jogos da Eurocopa- Estamos otimistas com as condições de Christian (Eriksen), a comissão técnica da Dinamarca nos disse que a situação está sob controle - disse Marotta em entrevista à "Rai Sport".

O dirigente também afirmou que o jogador já se comunicou com seus companheiros de Inter de Milão em um grupo de mensagens.