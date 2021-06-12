Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Diretor da Inter de Milão diz que situação de Eriksen 'está sob controle' e que atleta já enviou mensagem
futebol

Diretor da Inter de Milão diz que situação de Eriksen 'está sob controle' e que atleta já enviou mensagem

Em entrevista à emissora italiana, Giuseppe Marotta afirma que jogador passa bem. Em grupo de mensagens, atleta se comunicou com companheiros de Inter de Milão...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 jun 2021 às 19:42

Publicado em 12 de Junho de 2021 às 19:42

Crédito: FRIEDEMANN VOGEL / AFP / POOL
Após ter um mal súbito no fim do primeiro tempo da derrota da Dinamarca para a Finlândia na estreia da Eurocopa, o meia Christian Eriksen tem a situação mais tranquila neste momento. Segundo Giuseppe Marotta, diretor da Inter de Milão, clube onde o meia joga, a situação está sob controle.
+ Veja a tabela e os jogos da Eurocopa- Estamos otimistas com as condições de Christian (Eriksen), a comissão técnica da Dinamarca nos disse que a situação está sob controle - disse Marotta em entrevista à "Rai Sport".
O dirigente também afirmou que o jogador já se comunicou com seus companheiros de Inter de Milão em um grupo de mensagens.
- Ele (Eriksen) acabou de enviar uma mensagem no grupo de WhatsApp da Inter de Milão, foi há poucos minutos.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O que se sabe sobre o 1º dia de negociações de paz entre Irã e EUA no Paquistão
Imagem de destaque
Os alertas de especialistas antes de começar a usar canetas emagrecedoras
Imagem de destaque
Festa da Penha: casal usa tecnologia esportiva para se hidratar em romaria

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados