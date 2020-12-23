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Diretor da Inter de Milão diz que Eriksen deixará o clube em janeiro: 'Está na lista de transferências'

Em entrevista à 'Sky Sport', da Itália, Giuseppe Marotta confirmou que jogador não seguirá no San Siro a partir de janeiro. Meia dinamarquês não se firmou no clube italiano...

Publicado em 23 de Dezembro de 2020 às 14:51

LanceNet

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Publicado em 

23 dez 2020 às 14:51
Crédito: Divulgação / Site oficial da Inter de Milão
A passagem de Christian Eriksen pela Inter de Milão está perto de chegar ao fim. Segundo o diretor geral do clube italiano, Giuseppe Marotta, o dinamarquês está na lista de transferências e deixará a Nerazzurri em janeiro, quando abre a janela de inverno na Europa.
+ Veja a tabela do Campeonato Italiano- Sim, posso confirmar que Christian Eriksen está na lista de transferências. Ele vai sair em janeiro. Ele não está funcionando para os nossos planos e ele teve dificuldades aqui na Inter. Acho que é certo que Christian vá embora para encontrar mais espaço - disse Beppe Marotta em entrevista à "Sky Sport".
+ De ouro olímpico a 7 x 1: dez momentos marcantes da Seleção Brasileira na década
Eriksen chegou à Inter de Milão em janeiro deste ano, quando faltava seis meses para seu vínculo com o Tottenham terminar. O meia foi contratado por 20 milhões de euros (R$ 92,5 milhões à época), mas não se firmou na Nerazzurri. Hoje, o atleta é reserva no time de Antonio Conte.

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