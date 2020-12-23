Diretor da Inter de Milão diz que Eriksen deixará o clube em janeiro: 'Está na lista de transferências'

Crédito: Divulgação / Site oficial da Inter de Milão

A passagem de Christian Eriksen pela Inter de Milão está perto de chegar ao fim. Segundo o diretor geral do clube italiano, Giuseppe Marotta, o dinamarquês está na lista de transferências e deixará a Nerazzurri em janeiro, quando abre a janela de inverno na Europa.

+ Veja a tabela do Campeonato Italiano- Sim, posso confirmar que Christian Eriksen está na lista de transferências. Ele vai sair em janeiro. Ele não está funcionando para os nossos planos e ele teve dificuldades aqui na Inter. Acho que é certo que Christian vá embora para encontrar mais espaço - disse Beppe Marotta em entrevista à "Sky Sport".

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