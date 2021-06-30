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Diretor da Inter de Milão confirma saída de Hakimi para o PSG, mas diz que pretende renovar com Lautaro

Lateral-direito está prestes a ser anunciado pelo Paris Saint-Germain, mas camisa 10 argentino recebeu proposta para estender o vínculo que vai até junho de 2023...
LanceNet

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Publicado em 

30 jun 2021 às 15:12

Publicado em 30 de Junho de 2021 às 15:12

Crédito: MIGUEL MEDINA / AFP
A saída de Achraf Hakimi da Inter de Milão está cada vez mais próxima. O lateral-direito será reforço do Paris Saint-Germain na próxima temporada, e o diretor geral da Nerazzurri, Giuseppe Marotta, confirmou que a negociação deverá ser sacramentada em até 24 horas.
+ Veja a tabela, os jogos e o chaveamento da Eurocopa- Estamos na fase final de Achraf Hakimi para o Paris Saint-Germain, vai ser concluído em 24 horas - disse Beppe Marotta em entrevista à "Sky Sport" da Itália.
+ Vai ter campeão inédito? Confira as seleções com mais títulos da Eurocopa na história
Em contrapartida, o dirigente comentou sobre o futuro de Lautaro Martínez. O jogador argentino tem sido alvo de cobiça no mercado de transferências, mas a Inter de Milão tem interesse em renovar o vínculo do camisa 10. Atualmente, o jogador tem vínculo com a Nerazzurri até junho de 2023.
- Queremos manter Lautaro Martínez na Inter de Milão e já abrimos negociações para prorrogar seu contrato - completou o dirigente.

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