Diretor da Inter de Milão confirma saída de Hakimi para o PSG, mas diz que pretende renovar com Lautaro

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A saída de Achraf Hakimi da Inter de Milão está cada vez mais próxima. O lateral-direito será reforço do Paris Saint-Germain na próxima temporada, e o diretor geral da Nerazzurri, Giuseppe Marotta, confirmou que a negociação deverá ser sacramentada em até 24 horas.

+ Veja a tabela, os jogos e o chaveamento da Eurocopa- Estamos na fase final de Achraf Hakimi para o Paris Saint-Germain, vai ser concluído em 24 horas - disse Beppe Marotta em entrevista à "Sky Sport" da Itália.

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Em contrapartida, o dirigente comentou sobre o futuro de Lautaro Martínez. O jogador argentino tem sido alvo de cobiça no mercado de transferências, mas a Inter de Milão tem interesse em renovar o vínculo do camisa 10. Atualmente, o jogador tem vínculo com a Nerazzurri até junho de 2023.